Nesou malé fondy velký zisk?

V zahraničí, především v USA, není založení nového podílového fondu nijak komplikované, a proto se zde můžeme setkat s řadou malých fondů. Obvykle je spravuje několik manažerů, kteří si najímají větší skupiny jako poradce nebo asset managery. Velcí správci pak mohou flexibilně reagovat na aktuální podmínky na trhu a poptávku investorů a rychle uvádět na trh stále nové fondy. V České republice je situace naprosto odlišná. Kupónová privatizace nejprve odstartovala vlnu vzniku investičních fondů a společností, ovšem roky 1994 – 1998 znamenaly slučování, likvidace - a tunelování. (Tabulku změn v oblasti kolektivního investování v ČR je možné najít např. ZDE.) Čeští zákonodárci reagovali novelami zákonů o investičních společnostech a fondech a vznikem a prohlubováním pravomocí Komise pro cenné papíry.

Výsledkem je, že v České republice trh podílových fondů spravuje 16 společností – uzavřené podílové fondy a investiční fondy budou minulostí již na konci tohoto roku. Unie investičních společností sdružuje 11 domácích investičních společností, které ovládají trh s podílovými fondy. Největší část z něj pak připadá na ISČS, která má ve fondech pod správou takřka 44 mld. Kč, tedy více jak 40 % trhu, druhá je IKS s 28 miliardami, třetí pak skupina ČSOB (ČSOB investiční společnost a První investiční společnost), která spravuje 23 mld. Kč.

Pokud budeme chtít zhodnotit výhody a nevýhody malých společností a podílových fondů, můžeme se zaměřit na několik kritérií. Patrně nejdůležitějším z nich je výnos, jakého fondy dosahují, dalším bude dostupnost a snadnost investování do fondů a v neposlední řadě informační otevřenost správců.

Malé fondy – málo informací

Ze zákona mají investiční společnosti povinnost uveřejňovat pro každý podílový fond následující údaje:

· Nejméně jednou za týden údaj o hodnotě podílového listu a hodnotu vlastního jmění)

· Nejméně jednou za měsíc údaj o vydaných a odkoupených podílových listech (za předchozí tři měsíce)

Pokud jste zvyklí sledovat hodnotu vašich podílových listů každý den v novinách nebo na internetu, u většiny malých fondů budete zklamáni. Běžná praxe v zahraničí a u společností z UNISu, kdy jsou na denní bázi zveřejňovány kurzy a ČOJ, není u malých společností uplatňována. Ty totiž přesně využívají limity dané v zákoně (aktuální kurz jednou za týden).

Výnosy malých fondů Až na případ Citicorpu se jedná výhradně o smíšené podílové fondy, které mohou v době poklesu trhů snížit váhy akcií v portfoliích. Pokud se podíváme na portfolia jednotlivých fondů, zjistíme, že 100 až 90 % aktiv fondu je investováno do dluhopisů (výjimkou je fond Prosperita Globální, který je ze 48 % zainvestován Nová příloha o podílových fondech vám poradí, jak nejlépe nakupovat podílové fondy. Podílové fondy 2003 v domácích akciích). Všechny tyto fondy jsou navíc zaměřeny na instrumenty v České republice, kde za poslední rok dluhopisy dosahovaly vysokých zisků a ani burza neskončila v záporných číslech. Pokud si tedy malé fondy srovnáme s ostatními fondy z UNISu, kladné výsledky (viz následující tabulky) již nebudou tolik oslnivé. Smíšené fondy zainvestované v ČR neskončily v takových ztrátách jako fondy s alokací aktiv na zahraničních trzích. Celkový průměr za rok 2002 u smíšených fondů činí -0,045%.

Přehled investičních společností

Citicorp investiční společnost, a.s.

Největší a nejsilnější z investičních společností, které nejsou v UNISu je Citicorp investiční společnost, která ve třech fondech spravuje více jak miliardu korun. Citicorp je sesterskou společností banky Citibank. Kromě fondu Prosperity jsou fondy Citicorp jediné, které uveřejňují informace na denní bázi. (www)

Velikost čistých aktiv Výnos od začátku roku Výnos za rok 2002 CitiBalanced Czech Fund 64,69 mil. Kč 5,59% 17,86% CitiBond Czech Fund 782,38 mil. Kč 1,56% 9,72% CitiMoney Czech Crown Fund 165,92 mil. Kč 0,19% 2,36% Zdroj: Fincentrum Společnost Citicorp je standardní investiční společností, i když nabízí jen omezenou škálu fondů. U svého smíšeného fondu dosáhla v loňském roce nadprůměrného výnosu. Členství v UNISu (a větší marketingová podpora) by jistě zajistily fondům Citicorp větší majetky pod správou. Prosperita investiční společnost, a.s. Spravuje jeden podílový fond, který vznikl přeměnou z investičního v roce 2001. (www) Velikost čistých aktiv Výnos od začátku roku Výnos za rok 2002 Prosperita OPF Globální 764,00 mil. Kč 2,11% 3,59% Zdroj: Fincentrum Investiční společnost Jupiter Invest Dříve Partnerská Kapitálová Investiční Společnost (předtím Investiční Společnost ŽSÚD a nejdříve, od roku 1996, CONSULT INVEST investiční společnost). Spravuje fondy Růstový OPF Partnerské Kapitálové IS a Otevřený podílový fond fondů PKIS. Velikost čistých aktiv Výnos od začátku roku Výnos za rok 2002 Růstový OPF PKIS 1 mil. Kč -0,32% 0,04% Zdroj: HN Zdroj: HN

Mapis, investiční společnost, a.s.

Spravuje celkem tři fondy - Nový podílový fond Mapis, který vznikl v roce 1998 sloučením jiných 6 OPF, Juniorský otevřený podílový fond Mapis a Zlatý otevřený podílový fond Mapis. Poslední dva jsou bývalé uzavřené fondy, které byly otevřeny ke konci roku 2002. (www)

Velikost čistých aktiv Výnos od začátku roku Výnos za rok 2002 Nový podíl. fond Mapis 11,23 mil. Kč -2,43% 0,99%

Zdroj: FOND SHOP

Ostatní

Credit Suisse Asset Management investiční společnost – Credit Suisse CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, fond je určen pro institucionální investory, minimální investice činí 5 mil. KČ.

Investiční společnost Sportvest – společnost ze 100% vlastněná Sazkou, a.s., podle KCP je obhospodařovatelem fondu IS Sportvest,a.s. Sport OPF.

Poplatky

Poplatky jsou u malých společností na stejné úrovni jako u fondů společností v UNIS. Správcovský poplatek je u smíšených fondů nastaven na maximální povolené hranici 2 %. Vstupní poplatky jsou o část nižší, než u konkurence. Např. fond Prosperita si účtuje 1 % vstupní i výstupní poplatek, fondy Mapisu 0 % při

prodeji a 2,5 %, resp. 3 % u nově otevřených fondů, při odkupu podílových listů.

Toto jsou malé fondy či malé investiční společnosti, které nejsou členy UNISu, a proto se o nich nikde moc nemluví. Pouze snad v nedávné době ve spojení s otevíráním uzavřených a investičních fondů. Nicméně i v UNISu jsou malé investiční společnosti a fondy. Do této skupiny jednoznačně patří fond Pioneer Trust, který spravuje Pioneer česká investiční společnost, fondy investAGe, které ovšem spadají do skupiny J&T a postupně budou začleňovány do investiční společnosti J&T Asset Management (právě 7. dubna přešel pod správu J&T fond investAGe AGb). Dále fondy společnosti AKRO, které hrozí, že přijde o licenci.

Trh podílových fondů je rozdělen mezi největší hráče a malí domácí správci pravděpodobně nebudou mít v dalších letech úspěšné roky, co se růstu majetku pod správou týče. Majetek investorů totiž půjde především do zahraničních fondů, jejichž obliba vzroste s růstovým trendem na akciových trzích, který by se mohl konečně (po tříletém propadu) dostavit. Malé fondy nejsou levnější ani nedosahují vyšších výnosů (nutno dodat, že ve výkonnosti nejsou ani výrazně horší než fondy několikanásobně větší), naopak nedostatek informací a slabá prodejní síť je činí neatraktivními (např. fondy Mapisu lze nakoupit pouze na pobočkách společnosti v Praze nebo v Brně).

Myslíte si, že do budoucna mají malé fondy šanci? Jak podle vás bude vypadat situace ve fondech po vstupu ČR do Evropské unie?