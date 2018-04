Nesplnění povinností vás může přijít draho

Majitel chalupy v jižních Čechách si před 5 lety sjednal komplexní pojištění nemovitosti u tuzemské pojišťovny. Pojistná ochrana zahrnovala dostupná živelná rizika, včetně pojištění proti pádu stromů a jiných předmětů. Během posledních let mu uschnula vedle chaty jabloň. Při větrném počasí na počátku léta se však zřítily kusy větví na střechu, kterou výrazně poškodily. Od likvidátora se ale dozvěděl, že mu pojišťovna bude odpovídající pojistné plnění krátit přibližně o 70 procent, protože dostatečně neplnil povinnosti k odvrácení škody.

J e toto jednání pojišťoven opodstatněné?

Pro pojištění jako takové je naprosto určující změna chování a jednání pojištěného před vznikem pojištění a během pojistné doby. Tento jev se nazývá antiselekce rizik a nejedná se o nic jiného než o odchylku jednání souboru pojištěných od celostátního průměru. Přestože s tímto jevem pojišťovny ve svých kalkulacích již počítají, snaží se této deformaci pravděpodobnostního rozdělení předcházet vytyčováním podmínek a povinností pojištěného, za kterých bude pojišťovna plnění vyplácet.

Majitelka bytu v přízemí panelového domu nechá pootevřené balkónové dveře a je přesvědčená, že i nadále zůstává její domácnost pojištěna. Ve všech pojistných podmínkách však nalezneme klauzule o tom, že pojištěný nesmí žádným způsobem zvyšovat riziko, že nesmí připustit jeho zvýšení třetí osobou apod. V opačném případě bude pojišťovna oprávněna pojistné plnění odpovídajícím způsobem a výší krátit. V následující tabulce, jsou uvedené vybrané paragrafy občanského zákoníku, které jsou základem pro veškeré pojistné podmínky všech pojišťoven. V nich nalezneme pouhé interpretace a bližší specifikace těchto paragrafů.

Vybrané paragrafy občanského zákoníku, které jsou součástí pojistných podmínek všech pojišťoven § 793

(1) Kdo s pojistitelem uzavírá pojistnou smlouvu, je povinen odpovědět pravdivě a úplně na všechny písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění. To platí též, jde-li o změnu pojištění.



§ 799

(1) Pojištěný je povinen zachovávat povinnosti, které byly dohodnuty nebo které jsou v tomto zákoně anebo v pojistných podmínkách stanoveny.

(2) Kdo má právo na plnění, je povinen bez zbytečného odkladu pojistiteli písemně oznámit, že nastala pojistná událost, dát pravdivé vysvětlení o jejím vzniku a rozsahu jejích následků a předložit potřebné doklady, které si pojistitel vyžádá. Pojistné podmínky mu mohou uložit i další povinnosti.

(3) Mělo-li vědomé porušení povinností uvedených v odstavcích 1 a 2 podstatný vliv na vznik pojistné události nebo na zvětšení rozsahu následků pojistné události, je pojistitel oprávněn plnění z pojistné smlouvy snížit podle toho, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit.



§ 809

(1) Pojištěný je povinen dbát, aby pojistná událost nenastala; zejména nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí, které jsou mu právními předpisy uloženy nebo které vzal na sebe pojistnou smlouvou.

(2) Porušil-li pojištěný vědomě nebo následkem požití alkoholu nebo návykových látek povinnosti uvedené v odstavci 1 a toto porušení podstatně přispělo ke vzniku pojistné události nebo k většímu rozsahu jejích následků, je pojistitel oprávněn plnění ze smlouvy přiměřeně snížit. Totéž platí, porušil-li tyto povinnosti vědomě nebo následkem požití alkoholu nebo návykových látek ten, kdo s pojištěným žije ve společné domácnosti.

Likvidace pojistné události: velká neznámá. O likvidacích pojistných událostí se více můžete dozvědět ZDE.

To, jakou váhu mělo nesplnění podmínek na výši škody, posuzuje likvidátor a příslušné oddělení pojišťoven. Zásadní roli zde tedy hraje individuální posouzení, které může být značně diskutabilní. Pro pojištěné většinou argumentace, že kdyby riziku předcházeli, tak by pojistná situace vůbec nenastala, je nedostatečná a nepřijatelná. Pojišťovny se brání tím, že jednají dle uzavřené smlouvy, pojištění se naproti tomu hájí tím, že o této povinnosti nevěděli. Nespokojeným klientům tak nakonec nezbývá nic jiného, než se obrátit na soud.

P roblém na straně zprostředkovatelů i pojištěných

Chcete-li nahlédnout do konkrétních pojistných podmínek, klikněte sem: Allianz Generali

Jak bylo výše zmíněno, postup pojišťoven je v této souvislosti přirozený. Ve většině případů však dochází k mnoha mrzutostem a nejasnostem při likvidacích pojistných událostí, a to především díky malé informovanosti klientů. Sjednávání pojištění se ve většině případů odehrává v rovině kolik mě to bude stát a kolik za to dostanu. Zprostředkovatelé motivovaní provizemi samozřejmě upozorňují výhradně na výši pojistné částky, ale že jsou k tomu zapotřebí nějaké povinnosti, to se ve většině případů nikdo nedozví.

Často diskutovanou problematikou je skutečnost, kdy agent, jehož provize závisí v majetkovém pojištění na pojistné částce, nesdělí klientovi, že pro sjednanou pojistnou částku je nutné mít určitý rozsah zabezpečení. Pro lepší názornost uvádíme tabulku sankcí ze strany pojišťovny při nesplnění podmínek na stupeň zabezpečení domácnosti proti krádeži pro sjednanou pojistnou částku.

P odíl pojištěného na pojistném plnění při škodě způsobené krádeží vloupáním u pojištění rekreační domácnosti Pojišťovny ČS:

Pokud dojde ke vzniku škody krádeží vloupáním a celková PČ sjednaná pro pojištění pro případ odcizení je maximálně 400 000 Kč, pojištěný se na pojistném plnění podílí: · Sjednanou spoluúčastí, pokud byl pojištěný byt vybaven speciálním zabezpečením proti vloupání · 25 % plnění a spoluúčastí, pokud byl pojištěný byt vybaven zvýšeným zabezpečením proti vloupání · 50 % plnění a spoluúčastí, pokud byl pojištěný byt vybaven pouze základním zabezpečením proti vloupání · 75 % plnění a spoluúčastí, pokud nebyl pojištěný byt vybaven ani základním zabezpečením proti vloupání

Finanční stránka pojištění je pro většinu klientů a zprostředkovatelů mnohem zásadnější než samotný obsah a předmět pojištění. Pojištěný tak ve většině případů žije v představě, že když je jednou pojištěn, je kryt proti všem rizikům a nemusí se o nic starat. Naopak. Pokud dojde při likvidaci pojistné události ke zjištění, že pojištěný svůj majetek dostatečně nechránil a nepředcházel tak dostatečně pojistné události, pak dojde ke krácení pojistného plnění.

Krátila vám pojišťovna plnění s odůvodněním, že jste dostatečně nezabránili vzniklé škodě. Jakým způsobem bylo toto zavinění ohodnoceno? Těšíme se na vaše názory a připomínky.