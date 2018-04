Nespoléhejte se na to, že děti do šesti let cestují vždy zdarma

Musí se však držet cenového výměru ministerstva financí, který podmínky pro přepravu dětí do šesti let stanoví.

V každém případě si raději dopředu zjistěte, zda za dítě budete platit, nebo ne. Podstatný je nejen počet dětí, které budou společně s vámi cestovat, ale třeba i to, zda budou mít samostatné sedadlo či vám budou sedět na klíně.

Po Praze zdarma s jakýmkoliv počtem malých dětí

Cenovým výměrem MF se řídí i společnost Ropid, která má na starosti Pražskou integrovanou dopravu. Tedy metro, tramvaje, městské i příměstské autobusy. I když se rozhodnete vzít s sebou své malé děti spolu s dětmi sousedů, za žádné z nich jízdné platit nebudete.

Musíte však splnit dvě podmínky: děti budou mladší šesti let a vám bude více než deset, protože dítě do šesti let totiž nemůže cestovat samo. Vždy je musí doprovázet další cestující starší deseti let.

Podobné je to i v případě, kdy městskou hromadnou dopravou (MHD) bude po Praze cestovat mateřská školka, třeba deset pětiletých dětí se dvěma učitelkami. Jízdné v tomto případě zaplatí pouze učitelky, děti mají dopravu zdarma.

Do šesti let cestují v MHD bezplatně i malé děti v Brně, Českých Budějovicích, Liberci a Jablonci nad Nisou, Ostravě či Plzni.

V dálkových autobusech už za malé děti zaplatíte

zdarma dvě děti do 6 let v příměstské dopravě v Plzni Dálkové autobusové linky ČSAD Plzeň: zdarma jedno dítě do 6 let bez nároku na sedadlo

Student Agency: zdarma jedno dítě do 2 let bez nároku na sedadlo České dráhy zdarma dvě děti do 6 let s nárokem pouze na jedno sedadlo

Budete-li s malými dětmi cestovat dálkovými spoji po Česku, doporučujeme vám si předem zjistit podmínky jejich přepravy. Upravuje je opět cenový výměr MF, který sice říká, že dítě do šesti let v doprovodu dalšího cestujícího nad deset let cestuje bezplatně, ovšem nesmí sedět samo na vlastním sedadle.

Ve chvíli, kdy budete pro dítě samostatné sedadlo požadovat, musíte za ně uhradit poloviční jízdné. Vezmete-li s sebou na cesty dvě děti do šesti let, bude v každém případě jedno cestovat za poloviční jízdné.

Tato pravidla dodržují například ČSAD Plzeň, které provozují jak dálkovou dopravu, tak regionální i příměstské linky. V případě dálkové i příměstské dopravy cestuje zdarma pouze jedno malé dítě bez nároku na samostatné sedadlo. "U linek regionální dopravy zařazených v systému Integrované dopravy Plzeňska (IDP) jsou přepravovány až dvě děti do šesti let od jednoho cestujícího bezplatně. Každé další dítě platí opět poloviční jízdné," uvádí Zbyněk Hupák z ČSAD Plzeň.

Se Student Agency zdarma jen dítě do dvou let

Využijete-li ke své cestě spojů společnosti Student Agency, připravte se, že zdarma s vámi pojede dítě jen do dvou let věku. Ovšem pouze v tom případě, nebudete-li pro ně požadovat vlastní sedadlo. Děti od tří let již vždy platí poloviční jízdné.

Společnost Student Agency k tomuto kroku - účtovat jízdné za tříleté a starší dítě - přistoupila z bezpečnostních důvodů. Vzhledem k tomu, že dopravce požaduje, aby se cestující při jízdě připoutali bezpečnostním pásem, musí děti starší tří let sedět samostatně.

České dráhy přepraví zdarma dvě děti do šesti let

Ve vlaku je přeci jen víc místa než v dálkových autobusech, a proto si můžete užít malý luxus a vzít s sebou bezplatně dvě předškolní děti. Podmínkou však je, aby seděly pouze na jednom sedadle. "Žádá-li cestující samostatné místo i pro druhé dítě, zaplatí za ně i za každé další dítě do šesti let zvláštní jízdné ve výši maximálně padesát procent obyčejného jízdného," doplňuje mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

A jaké má možnosti například školka na výletě, kdy cestuje deset pětiletých dětí se dvěma učitelkami? "Pro tuto skupinu by bylo nejvýhodnější odbavení, kdyby učitelky využily slevu pro skupinu osmi osob - tedy dvě učitelky a šest dětí, a zbylé čtyři děti by seděly po dvou na jednom sedadle a cestovaly tak bezplatně, vázaly by se k jízdenkám učitelek," vysvětluje Šťáhlavský.

