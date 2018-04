Nesprávný limit na kartě vás připraví o peníze nebo o nervy

Limity k platebním kartám, pokud jsou nastaveny nízko, dokáží pořádně znepříjemnit život (vyšší hotovost využijete například při koupi ojetého vozu od soukromého majitele, na úhradu zálohy v realitní kanceláři či na dovolenou). Ovšem při ztrátě nebo krádeži karty mohou limity (pokud majitel není pro tyto případy pojištěn) zafungovat jako záchranná brzda. Je proto třeba zvolit vhodný kompromis. Bezpečnostní hledisko zmiňují všechny banky jako hlavní důvod existence limitů.

Limit platební karty není nic jiného než stanovený maximální objem transakcí uskutečněných kartou během určitého časového období – den, týden či měsíc. V bankách se zpravidla setkáte s jeho třemi základními druhy – limitem pro výběry hotovosti v bankomatech (případně ještě s limitem pro cashback), limitem pro transakce u obchodníků (včetně nákupů přes internet) a také s limitem celkovým.

Jaký zvolit limit na platební kartě 1. Zvolte vhodný kompromis - co nejnižší částku kvůli bezpečnosti, která však zároveň zajišťuje běžnou potřebu hotovosti 2. Chcete-li nastavené limity změnit, můžete využít telefonického, případně i internetového bankovnictví 3. Za změnu zaplatíte od 0 do 100 korun

O tom, jak vysoký bude limit konkrétně vaší platební karty, rozhodujete vy a zcela pochopitelně vydávající banka. Banky určují výšku limitů sice různými postupy, vždy je však přinejmenším jedním z hodnotících kritérií váš pravidelný příjem na účet, případně výše zůstatku. To platí jak pro karty debetní, tak kreditní.

O tom, kolik si z bankomatu nakonec vyberete, rozhoduje také jeho nastavení a technické parametry. Obvykle se počet bankovek, které najednou vydá, pohybuje kolem čísla čtyřicet. Tato cifra ovšem nemá nic společného s limitem účtu či karty.

Většinou rozhodujete o limitech karty už při volbě jejího druhu. Karty mají už předem nastavené limity tzv. standardní či doporučené, s nimiž můžete podle aktuální situace a vlastních potřeb hýbat. Ovšem i zde existují hranice, které překročit nelze. Například u platební karty České spořitelny je u hotovostních transakcí nastaven jednotný standardní limit 15 tisíc korun na den. Zvýšit ho sice můžete, ale nejvýše o pět tisíc korun a pouze u karet embosovaných. Pohybujete se tak v jakýchsi pásmech nastavených bankou.

Waldviertler Sparkasse von 1842 zase odvozuje limity karet přímo od příjmů či zůstatku na účtu. Žádáte-li o platební kartu Maestro s příjmem 18 tisíc korun měsíčně (respektive s touto výší zůstatku účtu), dosáhnete maximálně na 15 tisíc týdně. Tento limit přitom zahrnuje veškeré transakce kartou, tedy jak hotovostní výběry z bankomatu, tak platby u obchodníků.

Banka Kde lze limit karty změnit Poplatek v Kč Od kdy platí BAWAG Bank pobočka 20/200 2.den/do 1 hod. Citibank pobočka, telefonické bankovnictví 0/90 do 2 prac. dnů Česká spořitelna pobočka, telefonické bankovnictví, infolinka, klientský servis 1. zdarma, další 50 2.den ČSOB+PS pobočka, telefonické bankovnictví 20 následující týden eBanka+ Raiffeisenbank pobočka, kontaktní centrum, internetové bankovnictví 50 2.-3. prac.den GE Money Bank pobočka, zákaznický servis zdarma okamžitě HVB Bank pobočka, klientské centrum zdarma okamžitě, nejpozději do 2 prac.dnů Komerční banka pobočka, telefonické bankovnictví zdarma do 2-3 dnů Volksbank pobočka, telefonické bankovnictví** 60 do týdne WSPK pobočka, web banky zdarma do 2 dnů Živnostenská banka pobočka 100 do 2. prac.dne

Pozn.:

* poplatek vybírán pouze u debetních karet

** pouze eBanka

*** nutno potvrdit ještě písemně na pobočce

Limit = bezpečnost versus pohodlí

Důležité je u platební karty vhodně zvolit limit. Z bezpečnostních důvodů by měl být co nejnižší, současně by měl zajistit bezproblémové užívání karty podle vašich vlastních potřeb. Samozřejmě se časem může finanční situace vaší domácnosti změnit natolik, že bude třeba nastavené limity upravit.

Budete-li pak chtít u své platební karty patřičně limit přizpůsobit, u většiny bank si musíte vyšetřit čas na návštěvu některé z jejich poboček. To platí zejména v případě menších bank. Použitím telefonického bankovnictví, případně internetového bankovnictví však limity upravíte bez potíží v bankách velkých - České spořitelně, ČSOB, Komerční bance, ale i v Raiffeisenbank a eBance.

Příklady limitů platebních karet pro fyzické osoby v tisících Kč (celkové, či doporučené)



Banka Platnost limitu Elektronické

karty Embosované karty Gold karty BAWAG Bank týden 10-30 30-75 75-750 Česká spořitelna den - hotovost 15 20 50 5 dnů - platby 30 50 150 GE Money Bank den - hotovost 15 20 30 den - platby 20 40 100 Komerční banka týden 1-50 20-100 20-500 Volksbank týden 20 60 500 WSPK týden 4-30 20-100 150-600 Živnostenská banka den - hotovost 10 60 80 den - platby 20 40 80

Změny limitů u platebních karet (debetních i kreditních) jsou obvykle zpoplatněny, zdarma je nabízí pouze GE Money Bank, Citibank pouze u karet kreditních, HVB Bank a Komerční banka. Zdarma je i první změna limitů platební karty v České spořitelně, každou další už však zaplatíte.

Ostatní banky tyto transakce zpoplatňují, částky za ně se přitom pohybují od dvaceti do jednoho sta korun. Účinnosti přitom nabývají nejvýše do jednoho týdne od podání žádosti.