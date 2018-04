Nestačíte na hypotéku? Pět tipů, jak řešit finanční problémy

Bojíte se, že při příští změně sazby budete mít vyšší splátky a nestačíte na ně?

Vyšší úrok není to jediné, co vás může zaskočit. Třeba třicetiletá Alice Novotná, bankovní úřednice z Prahy, splácí svoji garsonku šestým rokem a za tu dobu už jí dvakrát chyběly peníze.

„Půl roku jsem marodila s ošklivě zlomenou nohou. Dostávala jsem jen nemocenskou, a když jsem zaplatila úvěr a další poplatky spojené s bydlením, zbyly mi na měsíc necelé dva tisíce korun. Naštěstí mi tehdy pomohla rodina,“ vzpomíná Alice Novotná. Podruhé se do problémů se splácením dostala, když měnila práci a byla čtyři měsíce na podpoře v nezaměstnanosti.

Stačí málo a do podobných potíží se může dostat každý. Při splatnosti hypoték 20, ale třeba i 40 let nikdo nemá jistotu, že nepřijde chvíle, kdy pro něho bude splátka neúnosná. Rodinným rozpočtem může otřást narození dítěte, ztráta zaměstnání, ale třeba i zdravotní problémy. Čtěte tipy, jak problémům předcházet a jak je řešit, když nastanou.

1. Uvažujte o pojištění schopnosti splácet

Řešením může být pojistit se pro podobné případy a k hypotéce si uzavřít pojištění schopnosti splácet. Většina hypotečních bank takové produkty nabízí, pojistku zatím neseženete u Wüstenrot či u HVB Bank.

Jen pozor na to, že ne všechny banky umožňují sjednat pojistku dodatečně. V tom případě se musíte rozhodnout hned při podpisu úvěrové smlouvy. Základní pojištění schopnosti splácet většinou zahrnuje riziko smrti, plné invalidity a pracovní neschopnosti. Dopojistit se můžete i na ztrátu zaměstnání.

Ale nepočítejte s tím, že vám pojišťovna zaplatí, když budete doma týden ležet s chřipkou. Pojistné se vyplácí až u dlouhodobější, nejčastěji dvouměsíční pracovní neschopnosti. Kolik za pojistku zaplatíte, záleží na výši hypotéky a pojištěných rizicích. Například u Hypoteční banky vyjde kompletní pojištění na 7,1 procenta z pravidelné měsíční splátky. U 1,6milionové hypotéky s pětiletou fixací úrokové sazby a dvacetiletou splatností zaplatíte měsíčně na pojistném dalších 777 korun.

Za dobu trvání hypotéky celkem zaplatíte přes 186 000 korun, což není zrovna zanedbatelná částka. Pojištění schopnosti splácet tak hypotéku zase o něco prodraží. Ve chvíli, kdy ke splátce hypotéky přidáte ještě povinné pojištění zastavené nemovitosti, případně životní pojištění, dost dlužníků další pojistku raději oželí.

Tip:

Dobře zvažte, co všechno pojistíte. Jestli už máte úrazové a životní pojištění, nenechte se přemluvit a uzavřete si jen pojištění pro případ pracovní neschopnosti či ztrát zaměstnání. Ušetříte.

2. Zkuste banku požádat o odklad splátek

Když peníze na hypotéku sice momentálně nemáte, ale očekáváte, že se vaše finanční situace brzy vrátí do normálu, požádejte banku o odklad splátek.

„Pokud se vám něco takového stane, banku okamžitě kontaktujte a domluvte se, jak situaci řešit. Určitě nečekejte, až termín prošvihnete,“ radí Tomáš Kofroň z Raiffeisenbank. Dělat „mrtvého brouka“ se nevyplácí, banky si často úrok z prodlení počítají už od následujícího dne, kdy měla banka dostat peníze.

Obecně platí, že hypoteční banky odklad splátek umožňují. Nikoli však automaticky, platební neschopnost řeší s každým klientem individuálně, a pokud vaše důvody nebudou dostatečně přesvědčivé, nemusí banka odklad povolit. Ve výhodě jsou ti, kteří až doposud s placením neměli problémy.

Když banka s odkladem souhlasí, je to vždy pouze na dobu určitou, obvykle nejdéle na půl roku. Potíž je v tom, že většina hypotečních bank vám stejně odloží jen část splátky, úrok musíte platit dál, a rozhodně to není zanedbatelná částka.

„Za milionovou hypotéku splácím 6800 korun měsíčně a kvůli dlouhodobé nemoci jsem chtěla splátky odložit. Banka souhlasila, ale řekli mi, že bych stejně musela platit úroky, což bylo něco přes 4000 korun měsíčně, a navíc za odklad bych jednorázově zaplatila dalších 2000 korun. V situaci, kdy jsem obracela každou korunu, mi to přišlo absurdní,“ vypráví Lucie Novotná z Čelákovic.

Tip:

Je-li to možné, domluvte se už předem, že svou hypotéku budete moct v průběhu času měnit. Komerční banka například nabízí Flexibilní hypotéku, u které je možné snadno odložit splátku o tři měsíce či snížit nebo naopak zvýšit její výši. Samozřejmě taková služba něco stojí, vedení účtu u Flexibilní hypotéky je o stokorunu dražší než u standardní.

3. Se splácením pomůže nájemník

Další variantou v situaci, kdy chybějí peníze na splátky, je byt nebo dům pronajmout a hypotéku splácet z výnosu. Ve finanční krizi to může být lepší než o nemovitost přijít.

Tip:

Jestli máte možnost se načas někam odstěhovat, třeba na chalupu, a nabídnete byt v žádané lokalitě, nemělo by být těžké do něj někoho sehnat. V rodinném domě se zase možná najde místnost vhodná pro nájemníka.

4. Prodlužte si dobu splatnosti

Při nedostatku peněz připadá v úvahu i refinancování. Jeho kouzlo spočívá v tom, že starou hypotéku splatíte novou, zpravidla s lepším úrokem či delší dobou splatnosti, a tím snížíte měsíční zatížení. Přefinancování si nechte na dobu, kdy se mění fixace, abyste se vyhnuli pokutám.

Tip:

Čtyři banky nabízejí zjednodušený převod hypotéky, čímž vám ušetří spoustu papírování. Jsou to BAWAG Bank, Wüstenrot hypoteční banka, GE Money Bank a Volksbank. Než však přeběhnete k jinému ústavu, zkuste se na snížení měsíčních splátek domluvit se svou současnou bankou.

5. Když je nejhůř, nemovitost prodejte

Prodej nemovitosti je asi krajním řešením, ale někdy nevyhnutelným. Takový případ může nastat například při rozvodu, pokud ani jeden nemá na to, aby expartnera vyplatil. Když dům či byt prodáte a hypotéku hned splatíte, dluhu se zbavíte rychle. Výnosem z prodeje zaplatíte zbytek hypotečního úvěru, nový kupující získá nemovitost „čistou“ a zbytek peněz můžete využít libovolně.

Problém je v tom, že když se trefíte mimo výročí fixace, banka si za předčasné splacení hypotéky nechá tučnou sankci. Například ČSOB nebo Hypoteční banka si účtují pět procent z toho, co jim ještě dlužíte. A to za každý započatý rok před koncem fixace. Když budete potřebovat například milion splatit tři roky před výročím fixace, bude vás to stát 150 000 korun.

Tip:

Ušetříte, když se s novým majitelem vašeho bytu nebo domu dohodnete na převzetí dluhu a kupující vám zaplatí jen rozdíl mezi dohodnutou cenou a nesplacenou částí hypotéky. S převodem hypotéky musí ovšem souhlasit i banka. Ani tahle služba není zdarma, ale poplatek je mírnější. Už zmíněné ČSOB a Hypoteční banka si účtují 0,4 procenta z výše poskytnutého úvěru – pozor, nikoli jen z nesplacené částky. Převod milionové hypotéky tak vyjde na přijatelné 4000 korun. Současně kupující ušetří na poplatku za uzavření vlastní hypotéky a nebude muset dokládat tolik dokumentů, banka už prověřuje jen jeho schopnost splácet. Nový dlužník přebere hypotéku se všemi závazky vůči bance a při zachování původních podmínek – úroková sazba, délka fixace.

Podmínky u jednotlivých bank pro odklad splátek, předčasné splacení a úrok, když nezaplatíte včas najdete ZDE