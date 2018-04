Nestíháte - nakupte si na webu

Ceny jako v diskontních prodejnách v tomto případě rozhodně nečekejte.Nabídka se pohybuje na standardních cenových hladinách supermarketů nebo běžných obchodů. Kamenem úrazu se může stát i to, že pokud uděláte jen malý nákup za „pár stovek“, zaplatíte navíc za dopravu, nebo vám internetový obchodník vůbec nedá šanci si nákup objednat.

Několik dobrých důvodů pro nákup tímto způsobem však rozhodně existuje: může to být usnadnění povinností pro příliš zaměstnané jedince či matky s dětmi, v období chřipek nemocným, starším lidem nebo těm, kteří žijí daleko od civilizace. Zároveň je to docela dobrá možnost, jak se vyhnout přecpaným prodejnám, kde stojíte ve frontách na pokladnu několik desítek minut. Rozvážkovou službu s možností objednávek například po telefonu nabízejí i některé obchodní řetězce.



Mezi jednotlivými internetovými prodejnami existují značné rozdíly v cenách některého zboží. Jenže v případě nákupu potravin nelze až tak jednoduše vybrat nejlevnější obchod, jako při pořizování elektrospotřebičů či knih, protože weboví obchodníci s potravinami nabízejí své služby v drtivé většině jen v okolí svého působiště. Pokud by si jejich zboží objednal zákazník ze vzdálenější oblasti, nákup mu pěkně prodraží naúčtované dopravné.

Jak najdete na internetu prodejny potravin? Nejjednodušší je otevřít ve vyhledávači sekci „nakupování po internetu“ (či podobného názvu spojeného s obchodem) a v ní vyhledat oddíl věnovaný potravinám a jejich rozvážce.

Kromě potravin lze většinou v těchto obchodech nakupovat také drogerii, tabákové výrobky, noviny či předplacené karty mobilních operátorů. Objednaný nákup se ke klientovi dostane obvykle druhý den po uskutečnění objednávky. Výjimečně obchody nabízejí i doručení týž den, objednávku však musíte zadat během dopoledne. Za dovezený nákup pak v hotovosti zaplatíte řidiči. Některé obchody umožňují i platby na fakturu nebo platební kartou, což je však dobré ověřit si předem.

Rozvážkovou službu nejdete i v nabídce některých hypermarketů, což platí zejména pro velká města. Pražské TESCO umožňuje objednávky zboží po internetu, telefonu či faxu. Klientovi však musí být víc než 18 let a je nutné, aby se předem zaregistroval. Ceny objednaných potravin a dalšího doplňkového zboží jsou totožné jako ve zmíněném obchodním domě, který se nachází na Národní třídě. Minimální hodnota nákupu činí 500 korun, rozvážka po Praze stojí 199 korun. Jestliže nakoupíte za více než 2000 korun, pak za dopravu neplatíte. Připlatíte si i za dovoz objednávky v určitou hodinu, a to 250 korun. Standardní čas rozvozu pro soukromé osoby a domácnosti je stanoven od 15 do 20 hodin. Rozvoz potravin až do domu nabízí také společnost Carrefour a její pobočka v komplexu Nový Smíchov.

Obecně platí, že za dopravu - i v rozsahu svého působiště - si internetové prodejny účtují poplatek do určité hodnoty nákupu. Např. prodejna www.z-market.cz nabízí zákazníkům z Prahy a okolí (do 30 km od centra) dopravu zdarma, minimální hodnota nákupu je však 749 korun.

Na internetu však najdete i specializované obchodníky a to zejména na vína a lihoviny, kávu, čaj, zdravou výživu či lahůdky. Záleží na tom, co budete potřebovat, neboť specializovaní prodejci často nabízejí dodání zboží pomocí služeb České pošty nebo kurýrních služeb.

