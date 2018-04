Nestíháte práci? Přeorganizujte čas

Většina lidí si intuitivně dělí každodenní úkoly a povinnosti na tři skupiny. Na to, co je důležité a hoří. Na to, co je důležité, ale ještě to nehoří a ještě to počká. A na to méně důležité, popřípadě nedůležité.