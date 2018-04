Nestihli jste si letos vybrat dovolenou?

Mohou za to nová pravidla pro dovolenou, která platí od letošního října. Jestliže jste si například nestihli vybrat zbývajících 10 dní z letošní dovolené, buďte v klidu. Převedou se totiž do roku 2005. Pokud však tuto dovolenou nevyčerpáte ani do konce roku 2005, nárok na ni ztratíte.



Co je dobré vědět o dovolené:



1. Platí, že nevyčerpaná dovolená může být proplacena jen při skončení pracovního poměru.



2. Dovolená přesahující čtyři týdny může být se souhlasem zaměstnance převáděna až do konce dalšího kalendářního roku. Příklad: pátý týden dovolené za rok 2004 může být převeden až do roku 2006.

3. Dovolená musí být čerpána zásadně ve volnu. To znamená, že zaměstnanec nemůže v době dovolené pracovat u zaměstnavatele. Pokud by jej k tomu někdo nutil, může se obrátit o pomoc na úřad práce.



4. Aby se minimalizoval zánik nároku na dovolenou z důvodu čerpání rodičovské dovolené, mohou zaměstnankyně požádat zaměstnavatele o poskytnutí dovolené na zotavenou tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené.



5 . Pokud zaměstnankyně čerpá rodičovskou dovolenou a z tohoto důvodu nemůže čerpat dovolenou, má možnost požádat zaměstnavatele o přerušení rodičovské dovolené a čerpat dovolenou na zotavenou; zaměstnavatel však není povinen její žádosti vyhovět.



6. Zaměstnavatel musí určit zaměstnanci čerpání dovolené na zotavenou v délce minimálně čtyř týdnů.



7. Termín čerpání řádné dovolené může zaměstnavatel nařídit.