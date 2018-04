Netradiční nábory: místo inzerátu v novinách raperská show

Zatímco ty méně povedené náborové akce zmizely bez povšimnutí, v lepším případě se staly vděčným kuriózním hitem sociálních sítí a kanálu YouTube, jiné dokázaly naprosto dokonale oslovit cílovou skupinu: věkovou, geografickou i profesní.

V první řadě se vyhnuly omšelému lákadlu v podobě sousloví „mladé prosperující“, nebo naopak „zavedené solidní“, a pak také pochybnému „přátelskému kolektivu s možností profesního růstu“. Týkají-li se nábory absolventů nebo primárně motivace studentů, rozhodně se vyplatí smysl pro nadsázku, kterému tato věková skupina velmi dobře rozumí. Balanční hranice mezi důvtipem, lehkou ironií, trefností a mezi trapností, omšelostí a podlézavostí je však velmi vratká.

Originální nápady

Převratný verdikt Firmy smí kontrolovat soukromé e-maily zaměstnanců Ilustrační snímek

Cenové sazby PR agentur, které společnostem nabízejí obecné i náborové reklamy na míru, se pohybují v řádu desítek tisíc korun za základní koncept, mnohdy i ve stovkách tisíc za samotnou realizaci. Udělat kvalitní náborovou kampaň jednoduše potřebuje nápad, a ten se musí umět zrealizovat. I za statisícové sumy ovšem ne každý ví, jak na to.

Které nábory zaujaly? V roce 2015 vybočovala v Česku například náborová kampaň společnosti ČEZ ve formě hudební soutěže pro studenty technických škol. Vzbudila ohromný zájem, přihlásilo se do ní téměř 70 kapel, v nichž alespoň jeden člen studoval střední školu s technickým zaměřením. Celkově soutěž oslovila skoro 30 tisíc lidí.

Stejně tak úspěšně správnými informačními kanály na vývojáře zacílil výrobce elektroniky Siemens. Nabídl například video story současných zaměstnanců podniku. Podobnou formu zvolila také společnost O2 a bodovala s programem pro mladé talenty. Společnost Amazon zase vložila do úst usměvavým tvářím na billboardech slogan „Staňte se Amazoňanem a buďte součástí cesty balíčků“, s nímž hledala lidi do managementu, logistiky, účetnictví nebo IT. Tato kampaň probíhala regionálně a byla celkem úspěšná.

Mamina chce taky klid

Příkladem originální kampaně může být náborové tažení společnosti Škoda Auto s jednoduchým, přitom jasným sdělením „Nastupte do škodovky“. Pro rychle se rozvíjející závod hledá okolo dvou tisíc nových zaměstnanců do výroby a na administrativní pozice.

Potí se, to je podezřelé! Šest chyb, které firmy dělají na konkurzech Ilustrační snímek

Zatímco loni firma nabízela v náborové kampani práci všem, kteří mají potřebnou kvalifikaci a chuť stát se členem týmu, letos zacílila i na budoucí absolventy a rozjela se do škol.

„S ohledem na situaci na pracovním trhu jsme se zabývali myšlenkou, jak motivovat jednotlivé cílové skupiny, včetně mladých absolventů středních škol a učilišť,“ říká Jan Frydrych, vedoucí Náboru a HR Marketingu Škoda Auto. „Mladou generaci jsme chtěli oslovit nekonvenčním způsobem a rozhodli jsme se pro interaktivní roadshow po školách s unikátní raperskou show. Navštívili jsme deset spolupracujících škol v přilehlých regionech a seznámili žáky zábavnou formou s možnostmi zaměstnání v Kvasinách,“ vysvětluje Frydrych.

Studenti soutěžili o ceny, také si mohli vyzkoušet vůz Superb, na jehož výrobě by se podíleli. S největším ohlasem se jednoznačně setkal raperský song: „Odstěhuj se od maminy a nastup do Škoda Auto Kvasiny“, ve kterém rapeři vtipně představili nabídku benefitů, kterou firma nabízí svým zaměstnancům.

„Podařilo se oslovit zhruba 850 žáků. Náborová kampaň však touto roadshow neskončila. Stále hledáme nové kolegy. Požadujeme vyučení ve strojírenských oborech automechanik, opravář motorových vozidel, svářeč a klempíř/karosář, zámečník, lakýrník a další,“ dodává Jana Bahníková z tiskového oddělení škodovky.