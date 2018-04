Netradiční úvěry na financování bydlení

Podmínkou pro získání hypotečního úvěru je mít k dispozici nějakou nemovitost, kterou je možné dát bance do zástavy. Pokud si však pořizujete družstevní byt a nemáte žádnou nemovitost, která by mohla sloužit bance jako zajištění úvěru, hypotéku si vzít nemůžete. Družstevní podíl totiž není nemovitost. V určitých případech lze využít stavební spoření, ale pro úvěry nad 500 000 korun (s dvěma výjimkami) je také vyžadována nemovitost. Použití stavebního spoření může být problematické také tehdy, kdy spořitelna vyžaduje jako podmínku pro poskytnutí překlenovacího úvěru složit či naspořit nějaký minimální vklad.

Banky však nabízejí i jiné produkty, které lze využít na financování nemovitostí, jejich rekonstrukcí nebo třeba na koupi družstevního podílu. Jde o spotřebitelské úvěry, které jsou speciálně určené – mimo jiné – také pro tyto případy. Většinou mají příznivější podmínky než ostatní spotřebitelské úvěry. Jejich výhodou je také to, že jsou peníze k dispozici velmi rychle. Zde jsou uvedeny některé z nich.

Česká spořitelna – Spotřebitelský úvěr

Jde o účelový bezhotovostně poskytovaný úvěr, který lze využít kromě nákupu spotřebního zboží a služeb právě také na pořízení bydlení. Spořitelna uvádí například následující účely, mezi nimi je i financování družstevního bytu:

* nákup nemovitosti do vlastnictví

* modernizace bytu či domu

* úhrada závazků, např. vypořádání zaniklého společného jmění manželů, dědiců, úhrada soudních a notářských poplatků, finanční vyrovnání mezi občany při převodu užívacího práva k bytu

* úhrada členského podílu v bytovém družstvu nebo družstvu nájemníků bytových a nebytových jednotek

* úhrada závazků vůči obci (např. předplacení nájemného se závazkem obce o uzavření budoucí nájemní či kupní smlouvy na byt)

Úvěr lze zajistit ručiteli nebo zástavním právem k pohledávce, naopak zástava nemovitosti zde použita být nemůže. Klient nemusí mít v ČS veden účet. Úvěr se splácí anuitně, kdykoli lze provést bez sankcí mimořádnou splátku, maximální doba splatnosti je deset let. Ostatní parametry jsou v níže uvedené tabulce.

ČSOB – Půjčka na lepší bydlení

Je to účelová půjčka spojená s pořízením bydlení nebo jeho modernizací. Narozdíl od výše uvedeného úvěru ČS jej nelze použít zcela libovolně, ale pouze na úhradu nákladů souvisejících s bydlením. Banka uvádí například tato možná využití:

* koupě nemovitosti a družstevního podílu

* privatizace bytového fondu měst a obcí

* předplacení nájmu u obecních bytů

* rekonstrukce a modernizace bydlení

*·pořízení bazénu, úprava zahrady

* nákup vestavěných spotřebičů, skříní i ostatního nábytku

Výhodou je, že až do výše 300 000 korun na jednoho žadatele banka tuto půjčku poskytuje bez zajištění. Takže třeba manželé získají do druhého dne od podpisu smlouvy 600 000 korun bez jakéhokoli zajištění. Horní hranice výše úvěru není omezena (samozřejmě s ohledem na možnosti dlužníka), půjčku lze splatit kdykoli a bez sankcí, maximální doba splatnosti činí deset let. Podmínkou je, že klient má, nebo si zřídí některý z produktových balíčků ČSOB. Ostatní parametry úvěru jsou v tabulce.

Komerční banka – Úvěr na nemovitost

Tento účelový úvěr je určený pro osobní (nepodnikatelské) investice do nemovitostí pro klienty, kteří nemohou nechtějí použít hypotéku. Jde o bezhotovostní úvěr pro například tyto účely:

* koupě, výstavba, rekonstrukce nemovitosti – vše lze kombinovat s nákupem vybavení domácnosti, kdy investice do vybavení nesmí překročit 50 % výše celého úvěru

* pořízení družstevního podílu

* předplacení nájemného

Maximální doba splatnosti je opět deset let, klient si musí u KB sjednat běžný účet. K zajištění se užívají ručitelé, vklad u KB či stavební spoření u Modré pyramidy i zástava nemovitosti. Úvěr lze kdykoli částečně či úplně splatit bez jakýchkoli sankcí, navíc může být bezplatně pojištěn pro případ nesplácení. Výše úrokové sazby se odvíjí od délky sjednané doby splatnosti.

Živnostenská banka – Osobní úvěr účelový

Banka nabízí účelovou i neúčelovou verzi Osobního úvěru. Liší se v době splatnosti, která je u neúčelového úvěru maximálně čtyři roky, zatímco účelový úvěr lze při jeho použití na nákup družstevního podílu splácet až deset let. Prostředky účelového úvěru banka proplácí podle faktur přímo na účet dodavatele, u neúčelového je převede na běžný účet klienta. Výše úrokové sazby je v obou případech stejná

Účelový úvěr je určen na financování spotřebního zboží a služeb, refinancování jiných půjček, ale i na koupi družstevního podílu či rekonstrukce bytu a domu. Kdykoli lze bez sankcí provést mimořádnou splátku. Ostatní parametry účelového úvěru jsou v tabulce.

Hlavní charakteristiky všech uvedených úvěrů

Pokud jde o výši poplatku za sjednání úvěrů, v závorce je uvedena jeho minimální a zároveň maximální výše, pokud je banka takto ohraničila.

Parametry úvěru Název úvěru Min. úroková sazba Poplatek za sjednání úvěru (% z výše úvěru) Měsíční poplatek za správu úvěru (Kč) Min výše úvěru (Kč) Česká spořitelna Spotřebitelský úvěr 8,5 % (prime rate min 5%) 0,8 % (400 - 7 000 Kč) 49 Kč 100 000 Kč ČSOB Půjčka na lepší bydlení 6,90% 1 % (500 - 3 500 Kč) 30 Kč 20 000 Kč Komerční banka Úvěr na nemovitost 6,49 % - 8,72 % 0,8 % (1 500 - 6 000 Kč) 80 Kč 100 000 Kč Živnobanka Osobní úvěr účelový 8,60% 0,8 %, min. 500 Kč 50 Kč 50 000 Kč

Ke srovnání těchto spotřebitelských úvěrů s jinými úvěrovými produkty na financování bydlení a nemovitostí se vrátíme v některém z příštích článků.

Vzali byste si spotřebitelský úvěr na financování bydlení? Z jakého důvodu? Máte s takovým úvěrem nějakou praktickou zkušenost?