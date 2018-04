Netradiční vánoční dárky? Proč ne

„Moje maminka dávala mně i o šest let mladší sestře pořád stejné dárky, třeba v osmé třídě jsme obě dostaly plyšového mončičáka - ale já jsem si ho vůbec nepřála a neměla jsem z něj pak ani radost,“ vzpomíná Alena Palečková. „Sama se proto snažím chovat jinak a už dlouhou dobu před Vánocemi přemýšlím, jaké přichystat překvapení rodině,“ dodává. Minulý rok koupila mužovi za 600 korun lístek na Spartu na zápas Ligy mistrů a udělala mu velkou radost.



D ivadla hrají i o svátcích, radost udělá i obrázek

Na lístek do divadla na sváteční představení není potřeba mnoho peněz - za vstupenky pro dva neutratíte obvykle víc než 700 korun. Mezi svátky hrají divadla nejen v Praze, ale třeba i v Brně, Ostravě či Hradci Králové. Trochu dražším kulturním dárkem je předplatné, například Národní divadlo v Brně nabízí abonentku celkem na deset představení opery, činohry a baletu v ceně od 1330 korun do 2330 korun podle kvality, zájemci, kteří měli předplatné na sezonu 2004, mají slevu.

Kapra netrapte, není to hračka

Kapr nepatří do vany ani zpátky do řeky či do rybníka. Takové je doporučení veterinářů pro všechny, kteří si chtějí koupit pro vánoční hostinu živou rybu.

Až ze 2500 položek může vybírat na internetovém serveru AllArtShop.com, pokud chcete darovat umělecké předměty. Aby obrázek dorazil ještě před Štědrým dnem, je potřeba jej vybrat nejpozději do 19. prosince. Grafiky méně známých umělců se dají přes internet koupit už od 200 korun, litografie Josefa Lady jsou k mání i za méně než 800 korun.

P ošlete blízké do lázní nebo fitness centra

Milovníky pohybu určitě potěší předplatné do fit centra nebo na squash. Permanentka na 10 hodin vyjde například ve Squash Relaxu v Novém Boru na 1940 korun, v ostravském Squash centru zaplatí zájemci za 8 hodin 960 korun, studentům stačí 530 korun. Fitcentra nabízejí škálu předplatných. Měsíční abonentka vyjde v brněnském Fit- ness studiu Minařík na 500 korun, v pražském Cardiofitness na 1200 korun. Kdo chce zvyšovat kondici doma, potěší ho nahrané kazety s cvičením či orientálními tanci. Stačí na ně i 300 korun.

Po předvánočním stresu možná někdo z rodiny ocení odpočinkový pobyt v lázních. Například v Luhačovicích nabízejí od 23. 1. do 3. 4. příštího roku týdenní relaxační programy s plnou penzí lékařskou prohlídkou a osmi procedurami v zařízení Miramare už za 5085 korun, obdobný program v Mariánských Lázních přijde na 5499 korun. Společnost Royal Spa, která tyto pobyty nabízí, vystaví dárkový poukaz na jméno obdarovaného. Podobně postupují i v Lázních Bohdaneč. „O dárkové poukazy je docela velký zájem,“ říká Kamila Růžková z obchodního oddělení lázní. Za týdenní pobyt s plnou penzí, šesti relaxačními koupelemi a dvěma masážemi zájemce zaplatí od 3. ledna do 28. února od 3430 korun do 5530 korun podle typu ubytování.



P ro cestovatele letenku

Díky nízkorozpočtovým leteckým společnostem se dá pořídit celkem levně jako dárek třeba i letenka do některé metropole. Amsterdam, Birmingham, Curych, Dublin, Hamburk, Kodaň, Londýn, Madrid či Řím - například s GTS international můžete zpáteční letenku do těchto měst koupit za 990 korun bez letištních tax.

Do tří tisíc korun se vejde obousměrná letenka skoro do všech dalších velkých evropských měst i s dalšími společnostmi. Chce to jen čas na brouzdání po internetu a hledání vhodného spojení. Nevíte, zda se trefíte do vkusu obdarovaného? Může to spravit poukázka pro cestovatele, GTS international je nabízí už od 500 korun.



D arujte vlastní známku či triko s fotografií

N

Mnoho dobrých tipů na dárky nabízejí copy centra a fotolaby. Počínaje potiskem hrnečku za 150 korun přes jednoobrázkový kalendář za 50 korun či vlastní puzzle, karty nebo potištěná trika. „Před Vánocemi zájemců přibývá, doporučuji nechat například na potištění triček či hrníčků alespoň týdenní rezervu,“ říká pracovnice A-copy v Českých Budějovicích. Originálním dárkem jsou i vlastní známky. Ty se dají objednat u České pošty už za 156,50 koruny za sérii devíti známek. „O vlastní známky je velký zájem, museli jsme tuto službu už rozšířit,“ uvádí mluvčí České pošty Vladimír Vančura.

Využijte bonus bodů, které vám přidělují například banky za platby kartou nebo mobilní operátoři za provolané minuty. Nabídka, za co nasbírané body vyměnit, je celkem pestrá, pozor na to, abyste si zboží včas objednali.

T ipy na dárky za....



50 korun:

jednoobrázkový kalendář s vlastní fotkou z Fotolabu

nahraná kazeta s originálním přáním

křeček nebo morče

100 korun:

tričko potištěné vlastními motivy nabízejí například copy centra

lístek do kina

150 korun:

hrnek s vlastním potiskem z jedné strany

podložka pod myš s dodanou fotografií

vodní želva

200 korun:

vlastní známky - 9 známek v hodnotě 6 korun s přítiskem například vlastní fotografií či obrázkem od 156,50 korun

pexeso, 2 x 24 karet s vlastními motivy

vstupenka do divadla

500 korun:

měsíční předplatné do fitness

předplatné na 4 hodiny squashe

jednosměrná jízdenka autobusem z Prahy do Bruselu či Londýna

litografie

originální kalendář s rodinnými fotkami na každý měsíc jedna fotka

fotopuzzle z dodané fotky

lístek na muzikál

do 1000 korun:

dálniční známka

taneční pro dospělé pro jednoho

vstupenka na koncert R.E.M.

roční sponzoring želvy velké v pražské zoo

do 1500 korun:

tříměsíční kurz snižování nadváhy STOB

15 lekcí kurzů orientálního tance

3500 korun:

tandemový seskok padákem

do 5000 korun:

obousměrná letenka do Atén, Istanbulu

týdenní relaxační pobyt v lázních Bohdaneč

hodinový let balonem

6000 korun:

relaxační pobyt s polopenzí ve slovenských lázních

kurz autoškoly

7000 korun:

pronájem vozu Lincoln na 5 hodin

10 000 korun:

silvestrovský pobyt na 10 dní s polopenzí ve tříhvězdičkovém hotelu v Egyptě

silvestr v Římě, Aténách - třídenní pobyt letecky se snídaní

liposukce

