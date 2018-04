Netraťte na změně pro výpočet penzí. Ohlídejte si termíny

Řada seniorů ovšem v podání žádosti o důchod tápe. Příkladem je čtenářka Eva, která má nárok na starobní důchod od 1. února letošního roku.

O penzi ještě nepožádala, protože chce ještě pracovat. Její plat je ale v pásmu 11 až 34 tisíc korun, u kterého se má důchod podle nových výpočtových pravidel snížit. "Co dělat, aby mi důchod nespočítali podle nových podmínek a do jakého termínu žádost o penzi podat?" ptá se.

V přiznání penze je klíčový přelom 29. a 30. září 2011

Podle mluvčího České správy sociálního zabezpečení Pavla Gejdoše není nutné spěchat a podávat žádost o penzi před 30. zářím 2011. "Důchod může být připsán kdykoliv zpětně, jeho výplata pak nejvýše pět let zpětně od data podání žádosti," říká Gejdoš. Klíčové ale je, uvést v budoucí žádosti správné datum, od kdy má být penze žadateli přiznána.

Pokud tedy čtenářka Eva požádá například v příštím roce, aby jí byl přiznán důchod zpětně k datu 29. září 2011, vypočte se jí penze podle pravidel platných před malou důchodovou reformou. Její penze tak může být až o 170 korun měsíčně vyšší. Jestliže ale v žádosti uvede, že chce přiznat důchod například od 30. září 2011 či později, kdy už platí nová pravidla, uplatní se nový výpočet a penzi dostane nižší. "Česká správa musí respektovat požadavek žadatele a provést výpočet vždy k datu, od něho chce žadatel penzi přiznat," upozorňuje mluvčí ČSSZ.

Případnou chybu v datu, lze ale napravit. O změnu data pro přiznání penze však musíte požádat písemně. A to nejpozději do 30 dnů, kdy vám domů přijde od České správy sociálního zabezpečení rozhodnutí o přiznání důchodu. "Tuto žádost o změnu může občan podat dvakrát," poznamenává Gejdoš.

Zapamatujte si Srovnávací výpočty, zda je výhodnější nechat si vyměřit důchod podle starých či nových pravidel, ČSSZ provádět nebude, protože jí to zákon nenařizuje. Co je pro vás výhodnější, si tedy musíte rozhodnout sami. Do příjmové hranice 10 886 korun hrubého se nová penze nezmění.

V příjmovém pásmu 10 886 až 33 965 korun dojde od 30. září k poklesu nově přiznaných penzí až o víc než sto korun.

Od příjmové hranice 33 965 korun hrubého se od 30. září zvednou penze o stovky i několik tisíc korun.

Zdroj: MPSV

Komu se vyplatí předčasná penze a komu ne

Každý, kdo dosáhne důchodový věk až po 30. září 2011, musí počítat s tím, se mu řádný starobní důchod bude automaticky vypočítávat již podle nových pravidel penzijní reformy. Jestliže vám ale na konci září bude zbývat do dosažení důchodového věku méně než 90 dnů, může být pro vás výhodnější odejít do penze předčasně.

Předčasný důchod spočítaný podle pravidel platných do 29. září, může být totiž podle vyjádření ČSSZ příznivější, než řádný starobní důchod vyměřený po novu. Pokud je to i váš případ, je dobré vědět, že případnou žádost o předčasnou penzi musíte podat nejpozději do 29. září 2011. "Předčasný starobní důchod lze přiznat nejdříve ode dne podání žádosti," vysvětluje Gejdoš.

Pokud vám do penzijního věku zbývají tři a více měsíců, na předčasné penzi nevyděláte a je lépe počkat si na řádný starobní důchod. Pokud si nejste jisti, co bude pro vás výhodnější, je dobré obrátit se na odborníky České správy sociálního zabezpečení a konzultovat konkrétní případ s nimi.

O kolik si polepší nebo pohorší noví penzisté od 30. září 2011 Hrubý měsíční příjem v Kč Důchod v Kč dle stávajících pravidel Důchod v Kč dle nových pravidel Rozdíl v Kč 10 tisíc 8 230 8 230 0 15 tisíc 9 550 9 477 -73 20 tisíc 10 450 10 347 -103 30 tisíc 12 034 11 963 -71 40 tisíc 12 634 12 743 +109 50 tisíc 13 234 13 523 +289 100 tisíc 16 234 17 404 +1 170 Zdroj: propočet MPSV, doba důchodového pojištění zaměstnance 40 let

Penze se od konce září oddaluje od ročníku 1956

Od 30. září nastává v Česku i další podstatná změna. Penze se oddaluje pro lidi narozené v roce 1956 a mladší. Nejrazantnější dopad pocítí ženy s dětmi narozené v 60. a 70. letech, které půjdou do penze až o jeden a půl roku později. Rychleji se tak sjednotí penzijní věk u žen a mužů a bez ohledu na pohlaví se bude penze měřit stejným metrem od ročníku 1975 a mladším (čtěte více zde).

Další novinkou je, že u všech narozených po roce 1977 se důchodový věk každoročně oddálí o dva měsíce. Padá tak věkový strop pro odchod do penze a od ročníků na rozených po roce 2013 se bude v Česku do penze odcházet v 73 a více letech.

Podle nové právní úpravy je od 30. září 2011 možné odejít do důchodu předčasně, a to o tři a nově až o pět let. O tři roky dříve mohou do penze odejít lidé s důchodovým věkem nižším než 63 let. Až o pět let předčasně pak mohou po dosažení šedesátky odejít do důchodu ti, jejichž důchodový věk je podle nových pravidel 63 a více let.