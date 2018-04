Networking je v módě. Nezapomeňte si s sebou vzít vizitky

Networking je stále módnější pojem. Ale co si pod tím vlastně představit? „Základem networkingu, tedy tvoření sítě kontaktů, je poznávat lidi, kteří mohou pomoci rozvinout obchodní vztahy nebo i kariérní šance,“ vysvětluje Jan Dvořák, výkonný ředitel Počítačové školy Gopas.

Při rozvíjení obchodních vztahů takto vytváříte a udržujete kvalitní kontakty, které časem mohou přivést nové zákazníky, podporu vašim klientům a pomoc v rozvoji firmy. Stáváte se součástí skupiny lidí, která vás doporučí svým kontaktům, případně pomůže v rozvoji podnikání.

Kontakty i nová práce

V offline verzi je networking kontakt na někoho, koho vám dohodí třeba bratranec, bývalý spolužák nebo známý. V online prostředí má networking mnohem větší možnosti, boom zažil s příchodem profesních sociálních sítí (typicky LinkedIn).

Kromě prostých kontaktů na lidi z jiných oborů může networking hrát svou roli i při hledání práce. Mnoho dobrých zaměstnání se nikdy nedostane na stránky náborových firem nebo novin. Zaplní se „na doporučení“. A čím vyšší pozice, tím častěji tomu tak je. I když je práce inzerována, je dobré znát někoho uvnitř nové organizace, kdo pomůže dostat se dovnitř.

Pootevření dveří

„První kontakt, takové to pootevření dveří, které mohou zprostředkovat právě networkingová setkání, tvoří podle mého tak sedmdesát procent úspěchu při navazování nových obchodních vztahů,“ říká k tomu Jan Dvořák.

Networkingová setkání fungují. Pořádá je třeba Petr Krejčí, který jako první v České republice podobný koncept přivedl k životu. Jeho Minutový networking funguje na podobném principu jako třeba minutové rande. „Během hodiny se spolu setká deset až dvacet lidí. Vymění si kontakty, popovídají o tom, co dělají. Po té formálnější části večer přejde do takového neřízeného networkingu, každý se může setkat s každým a třeba dopovídat, co se nestihlo,“ říká Krejčí.

Obdobná setkání v rámci Minutového networkingu, která propojují zajímavé lidi z různých oborů, probíhají zhruba jednou do měsíce, a to v Praze, Brně nebo Ostravě. Účastníky, především majitele firem, kompetentní zaměstnance či zajímavé osobnosti, vybírá sám Petr Krejčí a zve je na akci e-mailem. Platí se jednorázově za účast.

Pořádáním networkingových setkání se zabývá v dnešní době řada agentur. Organizují je ale také různé oborové, regionální podnikatelské organizace jako nástroj pro podporu svého byznysu.



Nízkonákladová aktivita

„Obchodní svět vždy fungoval na úrovni kontaktů, sdružování zájmových skupin. Je obecně známo, že business networking je cenově efektivnější metoda získávání nových obchodních příležitostí než reklama,“ říká Jan Dvořák.

Připomíná, že networking je nízkonákladová aktivita, která vyžaduje spíše osobní nasazení než peníze společnosti. Výsledky jsou závislé pouze na úsilí a komunikaci. „Cílem ale není zúčastnit se jedné networkingové akce, posbírat 20 vizitek a všechny následně obvolat jako potenciální zákazníky,“ zdůrazňuje Jan Dvořák a dodává: „Úspěch leží jinde, jde o vytváření a dlouhodobé budování obchodních vztahů, které v případě nastavení dobrého vztahu založeného na důvěře mohou přinést mnoho doporučení ze třetích stran.“

Jeho slova potvrzuje i Petr Krejčí. „Vždy se zamýšlím nad tím, koho pozvu. Nechci marketéry, kteří něco prodávají, chci opravdu zajímavé lidi. Každý pak dostane i papíry s fotkami těch, s nimiž se setkal, a informacemi o nich. Může si tam zapsat svoje poznámky a postřehy. Opravdu to není tak, že po akci máte hromadu vizitek a nic moc nevíte.“ Přesto upozorňuje: „Vizitky si na setkání rozhodně nezapomeňte. A připravte si úvodní představení na zhruba dvacet vteřin.“