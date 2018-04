Neukládejte peníze na běžném účtu

Vklady na běžných účtech banka většinou neúročí, ale závratné zbohatnutí nečekejte ani od spořicích a vkladových účtů. Spíš výjimečně najdete nabídku s úrokem okolo tří procent ročně, tedy nad úrovní inflace (loni činila 6 %, v únoru 2 %). Obvyklejší jsou sazby mezi dvěma až dvěma a půl procenty, některé banky nabízejí úroky i nižší, které ani nepokryjí nárůst spotřebitelských cen.

Ale přeci jen mají spořicí účty několik výhod. Kromě zhodnocení, pokud zvolíte správně, peníze zpravidla nejsou vázané k určitému datu jako na termínovaných vkladech, takže je můžete podle potřeby volně ukládat a vybírat.

Banky ale mají na druhou stranu větší manévrovací prostor pro snižování úroků. Zatímco pokud si například uložíte peníze na rok na termínovaný vklad, úrokovou míru si na toto období zafixujete. U spořícího účtu bez výpovědní lhůty je jen na bance, kdy se sazbou pohne.

O úspory v bankách se nemusíte bát. Jsou pojištěné, a to až do výše sta procent, nejvíc ale do ekvivalentu 50 tisíc eur pro jednoho vkladatele u jedné banky. Seznam pojištěných institucí najdete na www.fpv.cz. Některé zahraniční banky, například ING, jsou pojištěné v rámci systému své země ještě lépe.

jak se peníze zhodnotí Spořicí účty úroková sazba od 0,9 do 3,6­% podle banky a­ zůstatku, momentálně nejvyšší úroky nabízí GE­Money Bank, pokud máte na účtu více než 40­ 000 korun Termínované vklady úroková sazba 0,5 až 3,5 %, záleží na výši vkladu a ­délce uložení Stavební spoření úroková sazba 1 až 2,2 %, se započítáním státní podpory a při jejím maximálním využití, to znamená v případě ročního vkladu ve výši 20 000 korun, je výnos až 7,1 % Penzijní fondy připsané výnosy za rok 2007 činily 2,2 až 4,5 %, je však potřeba počítat ještě se státní podporou, která závisí na výši vkladu a­ pohybuje se od 50 do 150­korun měsíčně

Poznámka: sazby se mohou měnit v závislosti na čase a podmínkách bank

Kde nabídnou tři procenta?

Jak vybírat spořící účet? Kromě výše úrokové sazby hleďte také na další podmínky. Například na to, zda si vás banka chce na oplátku připoutat běžným účtem, jak snadno se k uloženým penězům dostanete nebo jestli se finanční ústav "zajímá" o vaše peníze až od určité sumy, nebo jí stačí do začátku třeba jen tisíc korun.

Nejvyšší úrok 3,6 procenta dnes nabízí GE Money Bank v rámci produktu Spořící účet Genius Plus. Jenže věc má dva háčky. První, že nabídka je časově omezená. Abyste úrok získali, musíte účet založit do konce dubna. Druhým háčkem je, že výhodnou sazbu získáte jen pro úspory čtyřicet tisíc a víc.

Dvojkou v žebříčku nejštědřejších bank je Volksbank. Svůj běžný investiční účet ročně úročí 3,03 procenta. Založení a vedení účtu je zdarma, k tomu navíc dostanete internetové bankovnictví. Protože konto má statut běžného účtu, máte možnost kdykoli vybírat a ukládat. Pokud byste chtěli úrok ještě o dvě nebo čtyři desetiny vyšší, musíte vložit nejméně třicet tisíc korun a uložit je nejméně na šest, respektive dvanáct měsíců.

Tříprocentní zhodnocení má ve své nabídce u spořícího účtu také Komerční banka. Jenže pouze když tu necháte zhodnocovat méně než 50 tisíc. Zcela opačnou strategii má u svého Červeného konta Poštovní spořitelna, kde je třeba uložit, abyste na tento úrok dosáhli, nejméně 50 000 Kč. Jestliže vám nevadí měsíční výpovědní lhůta, můžete mít u stejné banky spořící investiční účet s úrokem 3,05 procenta ročně.

K hranici tří procent se blíží ještě několik bank. mBank nabízí spořící konto eMax Plus s úrokem 2,8­ procenta. O pět setin procenta nižší je nabídka Citibank v rámci spořícího účtu u Citi konta.

Výnosy podílových fondů kolísají Zisky z podílových fondů jsou velmi různé, záleží mimo jiné na typu fondu a­ společnosti, která ho spravuje. Například výnosy fondů peněžního trhu, které ukládají svěřené peníze většinou do bank, jsou velmi podobné zhodnocení z termínovaných účtů – jejich výnosy bývají nejstabilnější. K méně rizikovým patří také dluhopisové fondy, které nakupují dluhopisy. Naopak rizikovější jsou fondy smíšené a akciové, které investují přímo do cenných papírů. V nich můžete hodně vydělat – až desítky procent ročně – ale i prodělat. V současné době, kdy ceny akcií klesají, zaznamenává mnoho podobných fondů velké ztráty. Odborníci proto doporučují ukládat do tohoto typu fondů nejvíc deset až dvacet procent úspor.

Česká spořitelna pro své klienty připravila na spořícím účtu u osobního konta úrok 2,5 procenta, ovšem pouze za předpokladu, že uloží méně než 50 000 korun. Stejnou sazbu nabízí také ING Bank a LBBW.

Další banky úročí tento typ účtu sazbami od 0,9 do 2 procent. Pozor, Česká spořitelna, Citibank a Komerční banka podmiňují zřízení spořícího účtu založením konta běžného. V HSBC zase musíte mít pro úrok dvě procenta nejméně milion korun.

Kdy zvolit konkurenci

Má smysl měnit kvůli spořícímu účtu banku? Jen kvůli několika desetinám procenta by to nebylo rozumné. Rozhodujte se až na základě důkladného propočtu, do kterého zahrnete nejen výnosy z vkladů, ale i na náklady na zrušení původního účtu, založení a vedení nového.

Udělat obrázek si můžete sami podle sazebníků, které najdete například na internetových stránkách jednotlivých bank. Nebo si vytvořte modelový příklad svých pohybů na účtu a úspor a nechte banku spočítat výnosy a náklady za vás.

Berte také v úvahu své pohodlí. Pokud jste například zvyklí chodit osobně na pobočku, zjistěte, kde se nachází nejbližší. Nebo to, jaké přímé bankovnictví finanční ústav nabízí, zda vám bude vyhovovat jeho podoba a zabezpečení.

Pokud máte volných kupříkladu sto tisíc korun, za rok z nich můžete mít s úrokem 3,6 procenta 3 600 korun hrubého, nebo s jedním procentem 1000 korun hrubého. To už je rozdíl hodný uvažování. Jestliže volíte mezi dvěma a dvěma a půl procenty, činí rozdíl při jednom stu tisíc korun jen pět set korun. Pamatujte, že z­hrubého výnosu vám ještě odečtou patnáctiprocentní daň.