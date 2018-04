Neuvěřitelné! Stát se rozhodl zdanit hypotéky.

Další ránu do vazu dostali všichni ti, kteří mají v úmyslu si vzít hypotéku. Po skvělém loňském roce, kdy se trh s hypotékami slibně rozhýbal, přinesl začátek nového tisíciletí hned několik studených sprch. Vše začalo legislativním chaosem souvisejícím s vyplácením státní podpory. Pak přišlo snížení státní podpory na dvě procenta a nyní se vyznamenal stát, který se rozhodl hypotéky zdanit.

Není se čemu divit, neboť státní pokladna je prázdná a vláda hledá čím dál absurdnější způsoby, jak ji naplnit. Jak by tedy mělo zdanění hypoték vypadat? Pokud poslanecká sněmovna a senát schválí vládou připravený zákona, pak bude každý hypoteční úvěr zdaněn tříprocentní sazbou.

Vezme-li si tedy někdo hypotéku ve výši jednoho miliónu, pak bude muset zaplatit státu daň ve výši 30 tisíc Kč. Dlužník tuto daň navíc nebude moci rozložit do jednotlivých splátek, nýbrž ji bude muset uhradit za zdaňovací období, ve kterém podepsal s příslušnou bankou smlouvu o hypotečním úvěru.

Fiskální efekt tohoto opatření je poměrně nejistý

Zdanění hypoték nebude mít zpětnou působnost a nepostihne tedy již uzavřené smlouvy na hypoteční úvěry. Celý legislativní proces je otázkou několika týdnů a pokud se chce někdo dani se stoprocentní jistotou vyhnout, tak si musí s uzavřením smlouvy pospíšit.

Nad záměrem státu kroutí hlavou většina specialistů na bydlení. Podle nich může takový neuvážený krok znamenat zmrazení celého trhu s bydlením a zastavit slibně se rozvíjející trend posledních dvou let. Navíc výsledný efekt tohoto opatření může být poměrně sporný a nemusí přinést očekávané příjmy státního rozpočtu.

Zájemci o hypotéky si neberou servítky

Reakce lidí toužících po vlastním bydlení je také velmi negativní. „Můj finanční poradce mi několikrát zdůrazňoval, že nyní je s ohledem na příznivou státní podporu a možnost odpočtu úroků nejvhodnější doba na hypotéku. Teď to vypadá, že stát si chce nejprve od lidí vzít to, co jim později s velkohubostí našich politiků vlastní vrátí. To je opravdu kuriózní. Je to jako kdybyste načapal souseda, s kterým jezdíte pět let na dovolenou, v posteli s vlastní manželkou,“ neskrýval svoje rozhořčení nad absurdním návrhem vlády Kamil Břoustník z Hrobu.

Vládní návrh skutečně postrádá jakoukoli logičnost a takové opatření povede přinejmenším ke zvýšení počtu státních úředníků. Finanční úřady budou muset najmout a následně proškolit desítky daňových specialistů, kteří budou nad vybíráním daně z hypoték bdít. Stejný efekt by přitom přineslo snížení státní podpory adekvátní daňovým výnosům. Na takové rozhodnutí samozřejmě doplatí všichni daňoví poplatníci bez rozdílu. Nezbývá tedy než doufat, že v poslanecké sněmovně tentokrát zvítězí zdravý rozum a zmiňovaný návrh bude zamítnut.

Uvěřili jste alespoň na minutu této kachně? Podělte se s námi o její úspěšnosti.