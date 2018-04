Neváhejte, o dovolenou můžete přijít

Jeden volno prolenoší, druhý dává přednost aktivnímu způsobu prožití volného času. Nic by se však nemělo přehánět. Strávíte-li celou dovolenou rekonstrukcí chalupy nebo zemědělskými pracemi na záhumenku, těžko se vrátíte do práce odpočatí.

Dovolená je podle zákoníku práce jedním ze základních nároků zaměstnance a má sloužit zásadně k odpočinku a načerpání nových sil. „Nárok na čtyřtýdenní dovolenou má zaměstnanec, který odpracoval v kalendářním roce šedesát dnů,“ říká Zuzana Tomanová, majitelka a ředitelka účetní a poradenské společnosti IKS. „Při zkráceném pracovním týdnu, například při třídenním úvazku týdně, má zaměstnanec nárok pouze na dvanáct dnů dovolené.“ Již po odpracování dvaceti dvou dnů však může dát zaměstnavatel zaměstnanci jednu dvanáctinu dovolené. Účelem dovolené je zvýšit psychickou a fyzickou odolnost člověka. Aby skutečně plnila svůj účel, měla by se dovolená vybírat alespoň jednou nebo dvakrát do roka. Poskytuje-li se po částech, měla by alespoň jedna její část trvat dva týdny.

Kdy je možné dovolenou zkrátit

Vpřípadě neomluvené absence může zaměstnavatel zkrátit zaměstnanci dovolenou až o tři dny. Pokud zaměstnanec neodpracuje v kalendářním roce sto pracovních dnů, lze mu ji zkrátit o jednu dvanáctinu, při neodpracování dalších 22 dnů o další dvanáctinu. Toto ustanovení se nevztahuje na případy pracovní neschopnosti v důsledku pracovního úrazu, čerpání mateřské dovolené nebo osobní překážky v práci.

Termín dovolené stanoví zaměstnavatel

Nástup dovolené určuje zaměstnavatel. Přitom je povinen přihlížet k oprávněným zájmům zaměstnance. „Ze znění zákoníku práce vyplývá, že pokud to organizace práce ve firmě dovolí, může zaměstnavatel určit dobu čerpání dovolené na základě žádosti zaměstnance,“ uvádí právník Alexandr Kocián z advokátní kanceláře Kocián, Šolc, Balaštík. „Obvykle se zaměstnanec se zaměstnavatelem s předstihem dohodnou na termínu, který vyhovuje oběma stranám.“ Praxe je taková, že většina firem zpracuje začátkem roku plán dovolených, podle něhož jednotliví zaměstnanci dovolenou čerpají.

Někteří zaměstnanci nástup dovolené pod různými záminkami odkládají nebo si volno nevybírají vůbec. Mnohdy se domnívají, že jsou nepostradatelní, nebo se bojí přenechat odpovědnost a plnění úkolů jiným. To je velká chyba. Michaela Marksová-Tominová, ředitelka odboru ministerstva práce a sociálních věcí k tomu říká: „Každý ví, že dlouhodobý nedostatek odpočinku se odráží nejen na psychice, ale také na celkovém pracovním nasazení. Přepracovaný člověk nemůže podávat vynikající výkon.“ Dělá chyby, které svaluje na kolegy, reaguje podrážděně. Navíc firma, která nedbá na to, aby zaměstnanci řádně čerpali dovolenou, může dostat postih ze strany úřadu práce za porušování pracovněprávních předpisů.

Dovolená se proplácí jen při odchodu

Nárok na dovolenou za rok 2005 musí zaměstnanec vyčerpat nejpozději do konce roku 2006. Dovolená z předchozích let (například z roku 2004) se již nepřevádí ani neproplácí, ale je nutné si ji vybrat do konce roku 2005, jinak zaniká. K tomu by mělo docházet jen výjimečně, třeba v případě dlouhodobé pracovní neschopnosti, čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené. Pokud zaměstnavatel neurčil zaměstnanci termín čerpání loňské dovolené do 31. října tohoto roku, může ji zaměstnanec nastoupit kdykoli od 1. listopadu 2005. „Dovolená se proplácí pouze při ukončení pracovního poměru, kdy nelze z provozních nebo jiných důvodů zajistit, aby si ji zaměstnanec vybral,“ dodává Zuzana Tomanová.

10 rad, jak si užít dovolenou

1. Dovolenou si dohodněte s nadřízeným s dostatečným předstihem. 2. Sepište všechny důležité věci, které bude nutné vyřídit v době vaší nepřítomnosti. 3. Dohodněte se se šéfem, co uděláte s předstihem vy a co zajistí někdo jiný.

4. Dbejte na to, aby nadřízený jmenoval zástup a po dobu dovolené jej pověřil vašimi úkoly.

5. Zastupujícímu kolegovi vysvětlete vše, co je třeba udělat.

6. Umístěte do outlooku do funkce „Mimo kancelář“ oznámení, že jste na dovolené, kdy se vrátíte a na koho je možné se v době vaší nepřítomnosti obrátit.

7. Napište si seznam úkolů, které budete muset udělat po svém návratu, a během dovolené na ně nemyslete.

8. Pokud musíte být v kontaktu s pracovištěm, dohodněte si čas, kdy vám lze zavolat.

9. Den před nástupem na dovolenou nezůstávejte na pracovišti dlouhé hodiny přesčas, abyste toho na poslední chvíli zvládli co nejvíce.

10. Všechno jste zařídili? Pak hoďte práci za hlavu a dovolenou si pořádně užijte.