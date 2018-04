Nevěřte cenám v realitních magazínech. Byty se prodávají až o 20 % levněji

Jaký je výhled 1. Ekonomika poroste, ceny také Co se stane s nemovitostmi: Díky růstu zaměstnanosti a průměrných výdělků se zvýší zájem o kvalitnější byty. Vyšší poptávka urychlí dokončování rozestavěných projektů, zároveň ale způsobí tlak na ceny kvalitnějšího bydlení. Cena bytů na sídlišti bude naproti tomu stagnovat. Lidé začnou investovat, ceny lukrativních pozemků porostou. Co se stane s hypotékami: ČNB začne rychleji zvedat svou repo sazbu, což ovlivní i úrokové sazby úvěrů. Přesto na hypotéku dosáhne vyšší počet žadatelů. Banky budou totiž půjčovat na větší část ceny nemovitosti než dnes, i když do 100% hypoték se hned tak nepustí. Hodnocení analytiků: Ekonomika bude letos tažena především zahraniční poptávkou. Zaměstnanost a kupní síla domácností se začnou zvedat až se zpožděním. Trh nemovitostí zřejmě pocítí první známky oživení až v roce 2011. (Pavel Sobíšek, UniCredit Bank) 2. Stagnace, vše zůstane při starém Co se stane s nemovitostmi: Ceny nových domů a bytů zůstanou nebo ještě mírně klesnou, ceny starší zástavby se dostanou na reálnou úroveň, předražené nemovitosti budou nadále klesat. Banky budou prodávat zastavené nemovitosti pod cenou. Co se stane s hypotékami: Úroková sazba se v průměru udrží na pěti procentech. Banky nebudou poskytovat stoprocentní hypotéky. Slevy se dají očekávat pouze u refinancování, kdy budou banky lákat klienty, kteří nemají se splácením problémy. Hodnocení analytiků: V první polovině roku hodně pravděpodobně, pak by ekonomika mohla začít mírně růst a trh s nemovitostmi ožívat. Nové projekty zamrznou a rozpracované budou šancí pro investory, kteří mají k dispozici volné peníze. (Irena Svobodová, Diploma) 3. Další krize, není, kdo by nakupoval Co se stane s nemovitostmi: Ceny všech nemovitostí budou klesat, nabídka bude výrazně převyšovat poptávku, nebudou však koupěschopní klienti a trh se zmrazí. Developeři, kteří nemají vlastní prostředky, zkrachují. Co se stane s hypotékami: Bude nejspíš přibývat neplatičů, banky ještě víc zpřísní poskytování hypoték. Nové hypotéky budou poskytovat maximálně na 70 procent hodnoty nemovitosti. Hodnocení analytiků: Může se stát v případě druhé recese, tedy pokud se EU nevyrovná s potížemi Řecka a budou je následovat další země. Na čas nemovitostní trh přestane fungovat, ceny budou nízké, ale nebude, kdo by kupoval. (Markéta Šichtařová, Next Finance)