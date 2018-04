Nevěřte slepě investičním doporučením, mohou lhát

Investiční a brokerské společnosti nebo banky denně vydávají množství doporučení, v nichž chtějí investorům pomoci při jejich investičním rozhodování. Mnoho investorů tyto doporučení také často využívá k tomu, aby optimalizovali svá rozhodnutí, které akcie nakoupit, které prodat, které případně podržet.

Kdo však těmto doporučením bude bezmezně důvěřovat a bez námitek se jimi řídit, může tvrdě narazit. Investiční doporučení k nákupu určitého akciového titulu nemusí zaručeně znamenat, že cena akcie stoupne v průběhu několika dnů, týdnů, nebo dokonce měsíců o desítky procent. I přes množství informací a nástrojů, které slouží analytikům při předpovědi vývoje na akciových trzích, se velmi lehce stane, že předpovědi nevyjdou.

To, že nikdo není dokonalý (a u analytiků to platí možná dvojnásob), dokazují také doporučení různých analytických specialistů bank a brokerských společností. Ti se doslova předháněli ve zvyšování investičních doporučení právě v době šíleného růstu domácích akciových titulů, zakrátko po nejsilnějším období propadů trhů se však začala objevovat nová doporučení, která radila prodat. Není to ani tak o tom, že jejich předpovědi nevyšly, ale spíše o tom, že se svých předpovědí při nepříznivém vývoji nedrželi (což někomu může připadat velmi podezřelé).

Podle rčení „trend is friend“ se tak přidáme ke stádečku, které nám ukáže směr. Samozřejmě nelze tvrdit, že všichni analytici jsou jen amatéři, kteří jsou dobří jen v omlouvání důvodů, proč jejich doporučení nevyšlo. Je však jasné, že když se někdo prezentuje jako odborník, ještě nemusí znamenat, že jeho rady jsou bezchybné a i on se nedopouští chyb, jaké by se daly očekávat od začátečníků. Výmluvy typu „za pokles trhů mohou neočekávané události“ by si „odborník“ ze svých úst neměl dovolit vypustit. Už jen proto, že s určitými výkyvy musí při investování počítat každý.

Pozor na střet zájmů

Dalším, a možná mnohem ožehavějším, problémem pak můžou být osobní zájmy, které vedou tvůrce analýz k tomu, aby vybraný cenný papír ve svých investičních doporučeních preferovali. Nejsou výjimkou situace, kdy brokerská firma, nebo investiční banka vydávala pozitivní investiční doporučení

na akcie společnosti, v níž měla nezanedbatelný podíl, nebo se dané akcie potřebovala zbavit a „vyšroubovat“ tak její cenu na maximum, při němž by shrábla zajímavý zisk.

Při vytváření pozitivních investičních doporučení k nákupu může společnosti vést také skutečnost, že čím větší objem její klienti zobchodují, tím víc zaplatí investor na poplatcích, z nichž investiční a makléřské společnosti v podstatě žijí. Možná i proto většina doporučení zní koupit, prodat, případně akumulovat apod. a mnohem méně se vyskytuje doporučení držet. Obecně lze doplnit, že tato situace se netýká jen jednotlivých akciových titulů, ale platí také při odhadech vývoje měn, celých ekonomik a akciových trhů, úrokových sazeb apod. Může tak ovlivňovat také rozhodnutí investorů, kteří investují i do jiných instrumentů na finančních trzích, jako jsou fondy, certifikáty aj.

Naštěstí se právě tento problém snaží ČNB řešit vyhláškou o poctivé prezentaci investičních doporučení (114/2006 Sb.) z března tohoto roku, která nabyla platnosti 1. července tohoto roku. Ta by podle ní měla „stanovit podrobnější pravidla pro prezentaci informací doporučujících investiční strategie, resp. investiční rozhodnutí, a pro zveřejňování zájmů a konfliktů zájmů.“

Kromě povinnosti identifikace tvůrce a šiřitele investičního doporučení vyhláška stanovuje také „povinnost poctivé, úplné a nezavádějící prezentace doporučení a povinnost uveřejňování zájmů a střetu zájmů tvůrců doporučení.“

Jelikož vyhláška reguluje jen doporučení určená k veřejnému šíření, pravidla se nevztahují na individuální poradenství (poradci, investiční zprostředkovatelé). Vyhláška také nereguluje postup při vytváření doporučení (datum vydání, metody a data použitá při tvorbě), ale všechny tyto údaje by měly být součástí doporučení.

I přes existující vyhlášku a ty nejpoctivější pohnutky tvůrců investičních doporučení a různých rádců by měli investoři, a to platí i pro začátečníky, všechny rady a tipy brát s rezervou a radši si situaci na trzích s investičními instrumenty ověřit z vícerých zdrojů.