Nevěřte slibům velkých zisků, pozor na podezřelé firmy

Základními argumenty společností lákající nic netušící lidi bývají většinou nereálné, ale jimi garantované zisky, zajištěná investice, dlouholeté zkušenosti jejích manažerů na trzích se všemi možnými finančními nástroji.

Andělé byznysu jsou buď nejumírněnější, nebo nejlakomější

První společností, která u nás nabízí své služby už rok, je Business Angels Investment, nabízející svým klientům garantované zhodnocení vkladů až o 7,8 % (tato společnost je ještě nejblíže k reálným výnosům).



Základem pro dosažení garantovaného výnosu je vklad minimálně 50 000 korun na dobu 12, 18 nebo 24 měsíců. Výnosy by se měly vyplácet čtvrtletně. Společnost vaše peníze podle svých tvrzení investuje do projektů, které mají zajímavý výnosový potenciál, ale nejsou schopny si zajistit úvěr od banky.

V současnosti je návratnost peněz garantována investicí do mobilní elektrárny na obnovitelné zdroje. Investice je podle společnosti samozřejmě extrémně bezpečná (to zde asi komentovat nebudeme).



Bohužel bezpečnost investice, která je z 90 % financována úvěrem a z 10 % penězi investorů společnosti BAI je skutečně diskutabilní. Společnost samozřejmě šermuje s procenty, jak se jí to zalíbí, jen aby to vypadalo lákavě, ale logika tomu všemu samozřejmě schází.

Společnost dokonce na stránkách upozorňuje klienty, že nabídka je omezená kvůli nemožnosti efektivního využití většího než potřebného množství prostředků. Tím pádem by prý nemohla garantovat výnos, což jí zákon nedovoluje (!). Zákon této společnosti pravděpodobně nedovoluje víc věcí, ale to už se na stránkách samozřejmě nezmiňuje.

Zkrátka a dobře, nebezpečí této společnosti nespočívá jen v tom, že ve vedoucích postech společnosti jsou lidé ve věku 34 let a méně. Ani v tom, že společnost vám dopředu řekne, že investování je riziková záležitost a oni nejsou banka, takže nepojišťují vklady (ale výnos až 7,8 % vám klidně garantují).

Spíše jde o to, že o něčem, jako je diverzifikace prostředků, zde nemůže být ani řeči, že společnost vybírá vklady od občanů v rozporu se zákonem, že výnosy se vám v případě vypovězení smlouvy před uplynutím stanové doby sníží o několik procent, pokud je vůbec dostanete, a samozřejmě využití privátního kapitálu na jakékoli projekty je vždy považováno za vysoce rizikovou investic a podle toho také vypadají výnosy (které jsou samozřejmě vyšší, než v případě BAI).

All Property Limited: Chcete peníze z Dubaje?

Další společností, před jejímiž aktivitami ČNB v půli března varovala a která přijímá vklady bez povolení regulátora, je firma All Property Ltd. (APL). Ta nabízí na svých internetových stránkách (resp. v dokumentu s gramatickými chybami, který se tváří jako prospekt) možnost zhodnocení investovaných prostředků v řádu desítek procent (přesněji 36 %) a zajištění celého vkladu.

Základem jejich „velice úspěšného modelu“ je diverzifikace prostředků do různých tříd aktiv z celého světa, jako jsou různé druhy cenných papírů (akcie, dluhopisy), nemovitosti, komodity (zlato, diamanty), FOREX, apod. Úplně unikátní je pak argument, který uvádí jako možnost zvyšování zisků oproti konkurenci - využití rozdílně probíhajících dnů pracovního volna a víkendů. To by v jiných velkých investičních, nebo brokerských společnostech určitě nikoho nenapadlo.

Zajímavostí je, že garance výnosů a zajištění pro investory platí pouze do 14. 11. 2009 (dával bych si na tento datum velký pozor). O dva odstavce dál se v „prospektu“ samozřejmě připouští možnost pozbytí platnosti zajištění i garance výnosů a rovněž případná ztráta všech prostředků za nevysvětlených okolností (obchodně-strategické důvody je skutečně přesně specifikovaný důvod).

Společnost nám zkrátka garantuje výnos a zajištění, o které můžeme kdykoli přijít. Jelikož společnost patří do jurisdikce emirátu Dubaj a jakékoli relevantní informace o firmě jsou prakticky nedostupné, budou veškeré ztracené prostředky velmi těžce vymahatelné. Slibované zisky za to riziko skutečně nestojí.

