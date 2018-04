Nevěřte snadnému zisku

15 milionů dolarů za půl roku? Není nic jednoduššího než založit si emailovou schránku a čekat, až k vám peníze samy přijdou. Pár chvil u počítače a budete zajištěni na dlouhé roky. Zní to, jako by to ani nemohla být pravda? Také že není.