Nevhodné oblečení kazí kariéru. Letní rady, jak se tomu vyhnout

Není to legrace, až 80 procent úředníků tvrdí, že oblečení skutečně ovlivňuje profesionální image. Navíc vhodnou volbou šatů lze pozitivně působit na psychiku ostatních kolegů, a dokonce je motivovat k lepším pracovním výsledkům.

Správné oblékání přidává na důvěryhodnosti

Pojem "dress code", tedy požadavky na odívání zaměstnanců ve firmě, se poprvé objevil v minulém století ve Velké Británii. Rychle získal popularitu, protože důvěryhodnost společnosti začíná důvěrou k jejím zaměstnancům, kteří ovšem musí věrohodně vypadat.

"Kancelářský dress code vyžaduje klasický styl šatů," říká módní návrhářka Tatiana Vladimir. Podle ní je dobré se při výběru pracovního šatníku řídit jednoduchým pravidlem: v oblečení mohou být maximálně tři barvy a dva vzory. Přiměřenost se pak musí prolínat všemi aspekty oblečení – tedy barvou, materiálem, střihem i kvalitou.

"Dříve byla hlavní barvou kancelářského oblečení černá, nyní je to šedá, případně béžová pro ty, jimž více sluší teplé tóny. Business outfitem této sezony, a to jak pro ženy tak pro muže, je oblek – trojka – v pánském stylu. Vesty jsou letos opravdovým trendem. Ženy by je měly oblékat na halenku s dlouhým rukávem," dodává Tatiana Vladimir.

Požadavky na ležérní oblečení se ve firmách liší

Business casual, tedy ležérní obchodní oblečení se ve firmách stále více liší. Někde jsou pravidla přísnější, jinde je ani moc neřeší, přesto je pár zásad, které platí všude. Takže co si v létě do kanceláře obléknout, abyste se vyhnuli trapasu?

Zakázaná jsou odhalená ramena, šortky, holé nohy. Dámy by měly nosit punčochy i v horkém počasí, pánové ponožky neutrální barvy a zavřené boty. Je dobré se vyhnout džínům, krátkým topům, minisukním, botám s otevřenou špičkou. Křiklavé barvy či vzory mohou na kolegy působit stejně jako červená na býka.

Doma nechte také oblečení z průhledných či lesklých materiálů, těch s kovovým efektem, z kůže a elastických látek obepínajících postavu. Nehodí se ani výrazně namalované nehty, chrastící šperky, piercing...

Pánové by měli věnovat pozornost čistotě obleku a obuvi. Diskvalifikující jsou žluté kruhy od potu v podpaží, špinavé límce či manžety. "Totálně se znemožníte, když si na rukávu saka necháte nášivku značící materiál či výrobce. U saka nechte zašité kapsy, předejdete jeho deformaci. To však neplatí u rozparku vzadu," dodává Tatiana Vladimir.

Nepřípustné jsou šortky a volná trička s potiskem

Největším hříchem je propocená košile nebo zarostlá hruď prosvítající v bílé košili. Také volné tričko s potiskem nebo bez rukávů si nechte na víkend. Vezměte si raději košili a sako – může být sportovní i bavlněné. Z ozdob je povolen prstýnek, hodinky a kravatová spona. Pásek by měl být ve stejné barvě jako boty, a ty by zase měly mít stejnou barvu jako kalhoty.

Na šortky nebo volné, někdy dokonce roztrhané džíny zapomeňte. Nejvhodnější jsou prostě jednobarevné kalhoty. Ale musí být dostatečně dlouhé. Dbejte na to, aby ponožky v barvě kalhot byly pěkně vytažené, abyste kolegy nevyděsili vykukujícím holým kotníkem.

Pokud rádi nosíte kšiltovku nebo bekovku, pár metrů před dveřmi kanceláře ji sundejte a uložte hluboko do tašky. Znovu ji vytáhněte až po pracovní době. Stejně nevhodný je batoh na zádech, do kanceláře prostě nepatří. Vypadá, že v něm máte sportovní oblečení a ne pracovní dokumenty. Vhodnější je tedy aktovka nebo brašna, nejlépe kožené.

Ani když teploměr stoupá ke třicítce, nemůžete do kanceláře přijít v tílku nebo v blůze s odhalenými zády či holým břichem. Zvolte čistou klasickou košili nebo blůzu s rukávy, pokud možno bez výrazných barev a bez velkých vzorů. A mějte na paměti, že oblečení musí dobře padnout.

Na minisukni zapomeňte stejně jako na kraťasy do půlky stehen (a kratší). Sukně musí být i v létě aspoň ke kolenům, ale profesionální budete jen s punčochami či punčocháčemi, bez nich jste tak trochu "nahá". Kalhoty volte raději dlouhé, když kratší, tak opět ke kolenům a slušně vyhlížející. Džíny by neměly být zdobené výšivkou, kamínky nebo moderně potrhané. A úplně nejhorší je extrémně nízký sed a vykukující spodní prádlo.

Nikdy se v práci nepřezouvejte do bačkor

Kristusky, žabky a jakékoliv další sandály patří někam úplně jinam než do kanceláře. Zapomeňte na ně a vezměte si uzavřené boty. Ale v každém případě musí být čisté. Uvědomte si, že obchodní partner si vás prohlédne od hlavy až k patě a boty od bahna působí strašlivě.

Boty nemusí být kožené, mohou být i bez podpatku, hlavně to však nesmějí být plážové sandály nebo žabky. Rozhodně se v práci nepřezouvejte do bačkor! To je vůbec největší módní hřích. Pohodlí si nechte na doma. Vhodné nejsou ani extrémně vysoké podpatky – vypadají totiž příliš sexy a jsou nepraktické. S trapným vikláním nebo zakopnutím před šéfem kariéru nevybudujete. Podpatky mají mít podle odborníků maximálně 4 až 6 centimetrů.

Vzít si doplňky neznamená, že se ověsíte jako vánoční stromeček. Velký počet prstenů a řetízků vnímá okolí negativně. Když už šperky, tak drahé kovy nebo vysoce kvalitní bižuterii, ovšem jen v minimálním počtu. Rozhodně nesmíte chrastit a rušit tím ostatní. Vkusné, vhodné a vždy aktuální, jsou přírodní perly. Nápadité sponky, čelenky, barevné gumičky a další ozdoby účesu do práce neberte.