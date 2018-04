Nevhodné vtipy

V par. 1 odst. 9 zákoníku práce se stanoví, že sexuálním obtěžováním se rozumí jednání, které je zaměstnancem, jehož se týká, vnímáno jako nevítané, nevhodné nebo urážlivé a jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí na pracovišti.

Ze znění tohoto ustanovení tedy zcela jednoznačně vyplývá, že i ve vašem případě jde zcela jednoznačně o sexuální obtěžování. Jestliže tedy i přes upozornění, že je vám jednání některých jednotlivců z pracovního kolektivu nepříjemné, pokračuje jejich nevhodné chování, pak byste měla nejdříve upozornit vedoucího zaměstnance na toto chování, případně i zaměstnavatele, a požádat je o zjednání nápravy.

Pokud jednání kolegů bude pokračovat i nadále, obraťte se na soud. Odpůrce, tj. člen pracovního kolektivu, který svým nevhodným chováním vyvolal váš návrh, pak bude muset dokázat, že vaše tvrzení neodpovídá skutečnosti.

Doporučujeme vám opatřit si svědectví další osoby, protože může dojít k situaci, že falešná solidarita kolektivu může způsobit, že neprokážete u soudu oprávněnost vašich tvrzení. Jste-li v odborech, můžete požádat příslušný odborový svaz o právní ochranu a ten pak uhradí náklady spojené se soudním projednáváním. Nejste-li odborově organizována, ponesete náklady sama, ale je-li pravda to, co uvádíte ve svém dotazu, měl by soud jednoznačně rozhodnout ve váš prospěch a náklady celého jednání by nesl odpůrce.