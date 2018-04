Nevíte si rady? Požádejte o pomoc

Uvědomte si, že vaši spolupracovníci nemusí registrovat, že si nevíte rady. Neberte proto prosbu o pomoc jako doklad své slabosti, ale jako včasné předcházení problémům. Kolegové zpravidla vědí, že požádání o pomoc může být jednak cestou, jak náročnější problémy snadněji zvládat, jednak také určitou cestou k sounáležitosti pracovního týmu. Pomoc může mít různou podobu, někdy třeba jen odpovědi na včas položenou otázku. Jindy může jít o spolupráci na řešení problému, který se prostě lépe řeší ve dvou. Za pomoc se dá považovat také to, můžete-li se s někým poradit o svých osobních či rodinných problémech. A konečně může být pomocí i to, když vás šéf zprostí úkolů, které jsou nad vaše síly. Často lidem brání v požádání o pomoc jejich nadbytečná soutěživost. Zdá se jim, že by tím ztratili v očích druhých potřebné body. A naopak, soutěživí jedinci nebývají ani pomoc ochotni poskytnout. Podobně jako sobci, mrzouti či cynici ironizující své okolí. Rádi zase pomáhají ti, kteří pak dají v širším okolí najevo, že nebýt jich, kdoví jak byste dopadli. Nebojte se tedy požádat o pomoc, nevíte-li si s něčím rady. Važte však dobře, o jakou pomoc, jak často a také, a to hlavně: koho. Záleží samozřejmě i na tom, jak svou prosbu či žádost budete formulovat. Za vhodné formulace se dá považovat: Byl byste tak laskav a poradil mi s ..." nebo Nevíte náhodou, jak by se mělo postupovat..." či Rád bych se zeptal na ...". Pomoci se přece nemusíte doprošovat. Zjistíte-li, že jste na nesprávné adrese, nenaštvěte se a jděte jinam.Jak přijmout kritiku? Jak vyjít se spolupracovníky či jak se vyrovnat se stresem? Odpovědi na tyto otázky najdete v seriálu 100 rad, jak být úspěšnější v práci. Připravujeme ho s docentkou Evou Bedrnovou z pražské VŠE a Davidem Gruberem, autorem knih s touto tematikou.Začněte u svých přátel, kolegů, kteří vás mohou nasměrovat k odborníkům, které znají a mají k nim důvěru. Nebojte se ptát, kdo se neptá, nic neví. Pamatujte: nejsou pitomé otázky, jsou jen pitomé odpovědi.