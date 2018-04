Nevíte si rady s daňovým přiznáním?

Pro rok 2004 je od daně z příjmu osvobozena částka důchodu ve výši 144 000 korun. Rozdíl mezi vyšším důchodem a touto částkou je třeba zdanit. Pokud by zmiňovaný rozdíl spolu s dalšími zdanitelnými příjmy zahrnovanými do základu daně nepřesáhl 15 000 korun, nevznikla by Vám povinnost podat daňové přiznání, a tedy ani platit daň z této částky.