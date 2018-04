Nevybírejte pojistku podle ceny

Když si pojišťujete majetek, ptejte se hlavně na to, jaká rizika pojištění kryje. "Bohužel stále platí, že si lidé často sjednávají smlouvu tak, aby platili co nejméně. Když se pak něco stane, zjistí, že vyplacené peníze ani zdaleka nestačí na vzniklé škody,“ varuje Marcela Kotyrová z České asociace pojišťoven. Na co se tedy před podpisem smlouvy zaměřit?

1. Zvolte dobře pojistnou částku

Sečtěte si sami pro sebe cenu všeho, co vlastníte. A počítejte s tím, že třeba při požáru přijdete skutečně o všechno. Máte-li už pojistku deset let starou, zkontrolujte, na jakou částku jste pojištěni a jestli odpovídá skutečné hodnotě současného vybavení. Určitě jste si za tu dobu koupili spoustu nových věcí.

Neušetříte na tom, když se pojistíte málo. Žijete třeba v bytě vybaveném za milion korun. Vy se ale rozhodnete pojistit na půl milionu – kdybyste vyhořeli, bude vám na nové vybavení tato částka bohatě stačit. Pokud však likvidátor zjistí, že vaše poničená domácnost má vyšší hodnotu, než na kolik byla pojištěna, může pojišťovna uplatnit princip takzvaného podpojištění. Vyplatí vám jen část toho, na co byste měli nárok, kdybyste se pojistili na celý milion. V uvedeném případě dostanete 250 000.

Pokud vás čísla děsí a matematika není vaší silnou stránkou, poraďte se s pracovníkem pojišťovny, který má k dispozici tabulky a metodiku, jak vaši domácnost optimálně ocenit.

2. Rozhodněte se: nová, nebo časová hodnota

Ptejte se, zda vám pojišťovna při škodě proplatí sumu, za kterou byste si pořídili věc novou, nebo zda počítá s opotřebením a takzvanou časovou hodnotou věcí, a i podle toho vybírejte.

Za dvacet let starý koberec dostanete v případě časových cen sotva tisícovku a za to si nový nekoupíte. Ani ve výprodeji.

3. Zvolte dobře pojistná rizika

Na co všechno máte byt pojištěn, se dozvíte jedině po důkladném přečtení smlouvy. V základním pojištění bývají živelní škody způsobené ohněm, vodou, větrem, sněhem či zemětřesením, ale třeba i pádem letadla. A odcizením. Ale jde o slovíčka. Každý vítr není vichřice a na to, co je povodeň, mají pojišťovny také svá pravidla. Co přesně je v základní verzi pojištění, má každá stanoveno trochu jinak. Představte si třeba následující situace:

Při bouřce zateče špatným těsněním oken do bytu voda a vy nahlásíte škodu. Pojišťovna vám však nic nezaplatí, protože déšť mezi živly, na které se vztahuje vaše pojistka, nepatří.

Silný vítr otevřel okno a vám do bytu napršelo, odškodnění dostanete pouze tehdy, pokud měl vítr sílu vichřice a vy to máte navíc výslovně uvedeno ve smlouvě.

Byl u vás zloděj, ale protože nenašel to, co hledal, "jen“ rozbil nábytek, nádobí a roztrhal šaty? Pokud nemáte ve smlouvě uvedeno, že jste pojištěni i proti vandalismu, s náhradou se můžete rozloučit.

Uvažujte o tom, jestli se vám nevyplatí přikoupit dražší verzi pojištění, pokud vám některé riziko reálně hrozí. Třeba škody způsobené kouřem, když máte doma krb.

4. Nezapomeňte na limity

Limity pojišťoven vás omezují zvlášť ve chvíli, kdy vlastníte neobvykle cenný kus čehokoli: sbírku známek, výjimečný obraz, drahou fototechniku. Na všechno ostatní vám pojistka stačí, ale třeba šperky se do limitu nevejdou. Připlaťte si a zvyšte limit.

Kdyby vás náhodou napadlo, že se pojistíte ještě někde jinde, abyste dostali zaplaceno dvakrát a škoda se vám tak nahradila, zapomeňte na to. Úrazových pojistek můžete mít třeba pět, ale když máte škodu na majetku, můžete dostat plnění jen z jedné smlouvy.

5. Vyberte si spoluúčast

Zvažte, zda poběžíte do pojišťovny, když škoda nepřevýší třeba pětistovku. Jestli si odpovíte, že ne, protože čas, který byste strávili vyřizováním, je pro vás cennější, určitě si zvolte spoluúčast. Když pojišťovna uzná vaši škodu ve výši třeba 20 000 korun, pošle vám na účet 19 500 a 500 korun platíte vy. Čím je spoluúčast vyšší, tím levnější pojistné platíte.

6. Uzavřete smlouvu

Pokud byste si chtěli porovnat nabídku několika pojišťoven, můžete to udělat na www.pojisteni.com. U České pojišťovny, ČPP a ČSOB Pojišťovny si můžete uzavřít smlouvu na internetu on-line.

V době trvání pojištění informujte pojišťovnu o změnách, například když si koupíte dražší nábytek či novou televizi, případně si pověsíte v pokoji zděděný originál. Třeba se vám vyplatí navýšit pojistnou částku, případně si zvýšit limit plnění na elektroniku či umělecké předměty.