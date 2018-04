Nevychovanost může zničit kariéru

Výkonný a odborně zdatný kolega, který při příchodu do práce ani nepozdraví, mnoho sympatií a obliby u svých spolupracovníků určitě nezíská. Profesionální zdatnost je sice na prvním místě, ale zaměstnavatelé i kolegové nás hodnotí i podle vystupování.



Chování ke kolegům v práci by mělo odpovídat obecně vžitým a platným pravidlům. Podle personalistů a odborníků na mezilidské vztahy je znalost zaměstnaneckého bontonu nedílnou součástí úspěšné kariéry. "Měl jsem mezi zájemci o práci muže, který splňoval všechny požadavky na obsazované místo. Když ale došlo k osobnímu jednání, nestačil jsem se divit," vypráví Jan Kostelník, majitel obchodní firmy z Moravy. "Dotyčný jednal velmi familiérně, a dokonce mi nabídl tykání. Je pravda, že byl v přibližně stejném věku, ale i tak mě to dost zaskočilo a odradilo. Raději jsem hledal dál."

K do zdraví první?





Drbům lze zabránit otevřeností.

Více ZDE .

J

M

Kvůli alkoholu můžete dostat výpověď.

Více ZDE .

J

Ve stresu někdy na zdvořilost zapomenou 26 %

Pokud se ozvu, začnou se chovat ohleduplněji 5 %

Připomíná mi to pravidla džungle 39 %

Chovají se většinou zdvořile 30 %



Hlasovalo 323 lidí

Zdroj: jobs.cz







Pravidla slušného chování v zaměstnání se řídí takzvanou funkční hierarchií - zvyklosti bontonu se řídí podle pozice. První tedy zdraví podřízený nadřízeného, i když je nadřízený mladší muž a podřízená starší žena. To samé platí u podávání ruky a představování. Nabízet tykání smí také pouze výše zařazený pracovník. "Pokud ovšem mladý šéf oddělení přijde třeba do účtárny a první pozdraví své níže postavené kolegyně nebo kolegy, jeho autoritě by to nemělo ublížit - naopak," myslí si psycholog Vladimír Täubner. "To, že je nadřízený zdvořilý, může jemu i atmosféře na pracovišti jen prospět." U kolegů ve stejném postavení zase přicházejí ke slovu obecná pravidla. Tedy muž zdraví ženu a pouští ji do dveří. S podáváním ruky nebo tykáním má začínat něžnější pohlaví.S odlišnými zvyklostmi je možné se setkat například při práci v zahraničí nebo u mezinárodních či zahraničních firem působících v Česku. Tady je namístě přichystat si trochu tolerance a nadhledu. "Jestliže někdo hledá práci a uvažuje o mezinárodní firmě, měl by si nejdříve zajistit všechny dostupné informace o firemní kultuře, o tom, jaké jsou komunikační zvyklosti u daného zaměstnavatele," doporučuje Petr Mutinský, ředitel společnosti Robert Half Czech Republic. Nebudete pak překvapeni, když vám každý kolega na potkání začne tykat, jak je zvykem například v amerických společnostech. Vyhnete se i šoku z každodenního ranního společného cvičení nebo nošení uniforem v některých asijských firmách.V práci je také třeba dodržovat přednost služebních povinností před soukromými. Když musí zákazník čekat deset minut, než se slečna za pultem, v recepci či u přepážky vypovídá s kamarádkou, je to od ní neslušné a neprofesionální. To platí i o telefonech. Soukromé hovory v některých firmách ani nejsou povoleny, a pokud ano, nelze je vyřizovat na úkor pracovních povinností. Soukromý mobil by rozhodně neměl začít hlasitě zvonit při pracovní schůzce či na poradě. A pokud nemůžete přijmout služební hovor, slušnost velí ozvat se zpět při nejbližší příležitosti. Také korespondence má svá pravidla. Pracovní e-mail má mít maximálně 20 řádek. Pokud je delší, je dobré uvést na úvod omluvu. Na e-maily, které vyžadují odpověď, se má odpovídat téměř okamžitě. Za zpoždění odpovědi delší než dva dny je dobré se omluvit.