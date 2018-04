Nevyhazujte zbytečně peníze za účty a poplatky

V minulém díle seriálu jsme třem rodinám důkladně prozkoumali byt, na spotřebiče nainstalovali měřáky a pečlivě pročetli faktury. Mladému páru z Pardubic jsme díky tomu dokázali poradit, jak ušetřit až 38 % nákladů na elektřinu. Tentokrát jsme Walterovým a mladému páru prolustrovali konta.



Manželům Šrámkovým se náš záměr zrentgenovat jim příjmy a výdaje nelíbil, a tak jsme místo nich s pomocí statistiky vytvořili modelovou rodinu důchodců Markových.

Vzali by do bytu podnájemníka

"Kdyby přítel přišel o práci, prodáme byt," prozrazuje svůj krizový plán Hana Mixánková z Pardubic. "Ale to by byla až ta poslední varianta," dodává. Z utržených peněz by nejprve umořili hypotéku a našli by si podnájem. Na byt si půjčili 1 300 000 korun. Otázkou zůstává, zda by stejný obnos dostali za prodej v době, kdy ceny nemovitostí klesají.

Hana při studiu pracuje na poloviční úvazek, do rodinného rozpočtu přináší několik tisíc korun měsíčně. Kdyby přišla o práci ona, nebyl by to takový průšvih. "Sáhli bychom do finančních rezerv," představuje si situaci Jan. "Na účtu budeme mít díky prodeji chalupy po otci další peníze. To by nám mělo na pár měsíců Hančinu výplatu nahradit," říká.

Oba se také mohou obrátit na své rodiče, kteří jsou ochotni vypomoct. Partneři by se ani nebáli vzít si do svého bytu podnájemníka. Mají jeden pokoj navíc. Sice by si museli zvyknout, že kuchyni, obývák a koupelnu se záchodem sdílejí s cizím člověkem, ale takové řešení by je v případě finančních problémů mohlo podržet nad vodou.

Anketa - Co dělat v době krize “Klidně kupte dům. Pokud potřebujete prodat dům, učiňte tak. Pokud jste finančně připraveni koupit nemovitost a najdete takovou, která se vám líbí, koupi neodkládejte. Každá nemovitost je jedinečná a může si jít zcela opačným cenovým směrem, než je obecný trend."

Jiří Pácal, Central Europe Holding

“Půjčte si, ale rozumně. V době hospodářského zpomalení není půjčka dobrá ani špatná, záleží na tom, na co si půjčujeme."

Markéta Šichtařová, NextFinance

“Investic se nemusíte bát. Krize vždy v historii přinesly výborné investiční příležitosti. Otázkou není zda, ale kdy a do čeho. To je ale to nejtěžší, proto doporučuji poradit se s odborníky."

Marek Hatlapatka, Cyrrus

Má nárok na doživotní rentu



Rodina Walterova z Mníšku u Liberce se krize moc nebojí. Aleš je zaměstnán jako referent celní správy, a tak doufá, že o práci nepřijde. Kdyby se tak přece stalo, měl by nárok na odchodné. A protože je ve službě už přes 15 let, měl by i na doživotní rentu. "Ta je okolo 6 000 korun," říká otec rodiny a dodává: "I když nemáme žádné velké finanční rezervy, myslím, že než bych si našel novou práci, zvládli bychom to." S podporou v nezaměstnanosti a manželčinou rodičovskou by dali dohromady kolem 24 tisíc. S tím by rodina bez větších problémů vyžila. Maximálně by načas přestali posílat peníze na stavební spoření.

Bydlet v domě vyžaduje větší finanční rezervu

Manželé Markovi, důchodci, žijí v rodinném domě v Litovli. O finanční krizi přemýšlejí, jak by ne, informací o ní jsou plná média. Jsou však smířeni s tím, že kdyby pan Marek ztratil možnost přivýdělku na brigádě, na živobytí by jim zbyla jen penze. A to by nebylo tak hrozné, do rodinné kasy jim každý měsíc přijde dohromady 22 000 korun. Těší je malé přilepšení, důchod jim totiž zvýšili zhruba o 800 korun měsíčně. "Budeme ale víc platit za elektřinu a vodu, tak to nakonec vyjde nastejno," komentují manželé.