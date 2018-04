Nevýhodné půjčky bude možné bezplatně vrátit

Na nových pravidlech spotřebitelských půjček se v minulých týdnech shodla Rada Evropské komise, letos v říjnu by je pak měla schválit definitivně.

Na přelomu roku se má novou směrnicí zabývat Evropský parlament, a pokud by ji schválil, Česko by ji muselo přijmout i do svých zákonů. Kromě práva na beztrestné odstoupení od smlouvy do dvou týdnů má být ve všech zemích zavedena i povinnost jednotného výpočtu celkových nákladů na půjčku včetně všech (ne)viditelných poplatků, takzvaná RPSN. Ta se uvádí v procentech za rok a odráží celkovou cenu, za jakou si klienti vlastně peníze půjčují. Tato sazba se může u firem specializujících se na takzvané rychlé a diskrétní půjčky pohybovat i přes 400 procent při úvěrech splatných do půl roku, zatímco sazby bank se pohybují kolem 15 až 20 procent.

Problém přitom je, že podle současných předpisů není úplně jasné, co všechno se musí do nákladů počítat. Některé firmy do RPSN třeba nezapočítávají jednorázové poplatky až několik tisíc korun za samotné sjednání smlouvy. „Nový výpočet by se měl směrnicí stanovit tak, aby se vždy a ve všech zemích Evropské unie došlo ke stejnému výsledku,“ uvedla Věra Knoblochová z ministerstva průmyslu a obchodu, které má jednání v Bruselu na starosti.

Samotnou výši úroků či celkových nákladů na půjčku však Unie omezovat nebude. „Princip je spíše v tom, že lidé mají dostat o půjčkách jasné informace, srovnatelné ve všech zemích Unie, a na jejich základě se pak musí sami rozhodnout,“ uvedla Knoblochová.

Finanční firmy tvrdí, že nebudou mít s novými pravidly problém. „RPSN klientům sdělujeme a možnost odstoupit od úvěru mají také. Nemáme s tím problém,“ uvedl generální ředitel Profirealu David Chour. Podle něj byl největší problém ve směrnici fakt, že měla omezit sjednávání půjček u zájemců doma.

„V posledním návrhu to není,“ řekla k tomu Věra Knoblochová.

Směrnice také předpokládá zprůhlednění podmínek, za jakých lze půjčky předčasně splatit.