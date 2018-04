Právní poradna: Nedostal jsem mzdu, mohu dát výpověď?

Mohu ukončit pracovní poměr se zaměstnavatelem, který mi nevyplatil mzdu?

Ano, zákoník práce takovou možnost dává, a to dokonce okamžitým zrušením pracovního poměru. Musí být ale splněny některé podmínky:

K nevyplacení mzdy nebo platu nedojde ani do 15 dnů po uplynutí období splatnosti. Okamžitě je možné pracovní poměr zrušit nejen v případě, kdy není vyplacena celá mzda, ale i její část (pokud nejde o omyl či administrativní chybu, která byla bez prodlení napravena). Okamžité zrušení musí být provedeno písemně a doručeno zaměstnavateli. Tím pracovní poměr skončí. Důvod musí být vymezen tak, aby jej nešlo zaměnit s jiným, a důvod nelze dodatečně měnit. K okamžitému zrušení pracovního poměru může dojít jen do dvou měsíců ode dne, kdy se zaměstnanec o důvodu dozvěděl, a nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl.

V první podmínce nerozumím přesně tomu, co se znamená "do 15 dnů po uplynutí období splatnosti"?

V tom se občas chybuje. Obdobím splatnosti se dle zákoníku práce rozumí celý měsíc následující po tom, v němž vznikl zaměstnanci nárok na mzdu za práci, kterou v tomto měsíci odvedl. Nejde tedy o konkrétní termín (datum) výplaty mzdy, který bývá uveden v pracovní smlouvě, ve vnitřním přepisu, mzdovém výměru či například v kolektivní smlouvě.

Můžete to vysvětlit na konkrétním příkladu?

Tak například – zaměstnanec nedostal mzdu za prosinec 2012. Výplatní termín byl 15. ledna 2013. Aby mohl pracovní poměr okamžitě zrušit, musí ještě počkat, a to do 15. února 2013. Od té chvíle po dobu dvou měsíců může pracovní poměr takto zrušit, a to i kdyby mu mzda za prosinec byla vyplacena po 15. únoru 2013. Respektive může pracovní poměr zrušit i od doby pozdější, pokud se zaměstnanec dozví až později, že mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu do 15 dnů po její splatnosti.

Pokud se rozhodnu podat výpověď, na co mám v takovém případě nárok?

Zaměstnanci, který pracovní poměr takto zrušil, přísluší kromě mzdy za dobu do zrušení pracovního poměru, pokud mu nebyla vyplacena, navíc i další finanční plnění. Tím je náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby, tedy zpravidla za dva měsíce, což bývá obvyklá a zároveň nejkratší možná výpovědní lhůta. Sjednána může být ale i delší výpovědní lhůta.

Jak postupovat, když mi zaměstnavatel nevyplatí mzdu včas po několik měsíců?

Pokud zaměstnavatel nevyplácí mzdu po delší období, může zaměstnanec pracovní poměr okamžitě zrušit vždy po uplynutí 15 dnů po termínu splatnosti každé nevyplacené mzdy.