Nevysvětlíte, že jde o lásku, a ne o peníze

Vztah mezi námi vznikl na firemní party. Byl to večírek pro zaměstnance a jejich partnery. Já v té době nikoho neměla a vzala tam s sebou kamarádku. Seděli jsme u stolu, dali jsme si jednu dvě skleničky vína, navrhl nám tykání. Pamatuji si, že jsem na chvíli váhala, jestli to neodmítnout. Zmého pohledu to byl "Pan Majitel" a já byla někde dole jako řadová zaměstnankyně. Povídali jsme si, bylo nám spolu fajn. Začali jsme se vídat i v týdnu na obědě, o víkendech jezdili na golf, výlety. Věděla jsem, že je ženatý, ale už spolu nežili. Byl to románek pro nás oba. Nešlo o to, že by se měl kvůli mně rozvést.