Nová past zaměřená na děti: Posíláme autíčko a rodiče ať platí

Na konci ledna objevila Jana ve schránce balíček. Byl adresován jejímu malému synovi. Odesílatelem byla švýcarská společnost Editions Atlas SA. “Zarazilo mě, že je zásilka adresována synovi. Je mu teprve pět let. A obsah nás s manželem překvapil ještě víc. Byl to totiž model vojenského auta. Nikdo z rodiny nic takového neobjednal,“ říká mladá žena.

Kromě auta našli rodiče v obálce ještě prospekty a složenku vypsanou na synovo jméno. “V dopise bylo uvedeno, že máme zaplatit 300 korun a přijde nám i další model. Nebo že máme poslat 99 korun za již obdržený model. Stačí prý jen odeslat přiložený kupón. A ještě tam byla informace, že v případně, že hračka hochovi nevyhovuje, může ji vrátit na P.O. BOX společnosti v Praze. To už ale samozřejmě na vlastní náklady,“ říká Jana a dodává: „Skutečnost, že je syn předškolního věku a ještě neumí číst a psát, obchodníkovi nejspíš unikla.“

Zásilku manželé naštěstí rozbalili v době, kdy nebyl jejich syn doma. Jinak by si prý určitě chtěl auto nechat. “A nám by bylo líto mu ho brát,“ říká Jana. Rozhodli se zásilku poslat zpět s tím, že je to bude stát cestu na poštu a pár desítek korun poštovného. Pak je ale napadlo obrátit se na poradnu dTestu.

Na neobjednané zboží myslí zákon

Zjistili, že s nevyžádanými zásilkami není třeba si dělat starosti. Pokud podnikatel dodá zboží bez objednávky, není ho spotřebitel povinen převzít. I když je vhozeno do poštovní schránky, ani tak se ho nemusí ujmout.

„Třebaže společnost Editions Atlas SA dává na výběr, zda si adresáti zásilku ponechají po odeslání peněz, nebo ji zabalí a pošlou zpět, existuje i jiná volba a ta nestojí ani korunu,“ říká vedoucí právního oddělení organizace dTest Lukáš Zelený a doplňuje: „Zboží si spotřebitel prostě nechá a obchodník se musí obejít bez platby. Takzvaný setrvačný prodej je totiž zakázaný.“

Zákon spotřebitele chrání i tím, že o neobjednaném plnění nemusí obchodníka vůbec informovat a se zbožím může nakládat podle svého uvážení.„Rozhodnou-li se rodiče neobjednané zboží ponechat, jsou poctivými držiteli a nemusí o tom podnikatele ani jakkoliv vyrozumět. Nicméně podnikatel si může neobjednanou věc na svůj náklad vyzvednout. V žádném případě však spotřebitel nemá povinnost za neobjednané zboží platit,“ vysvětluje Lukáš Zelený. Janě a Pavlovi nicméně doporučil, aby společnosti napsali, že si již nepřejí zasílání dalších zásilek.

Obchodníci spoléhají na nepozornost

Proč mnohé společnosti stále obtěžují zasíláním nevyžádaného zboží a požadavky na platbu? Protože společnosti spoléhají na nepozornost adresáta či v tomto případě na skutečnost, že děti si budou chtít model auta ponechat.

A kde berou adresy a jména lidí? „Odpovědět na tuto otázku je velice složité a jasnou odpověď jen stěží poskytneme. Je ovšem zcela běžné, že se s osobní údaji obchoduje. Nejspíše se jedná i o tento případ,“ říká právník Lukáš Zelený. Společnost dTest ročně zaznamenává stovky případů a stížností na neobjednané zboží, tedy na nevyžádané zásilky. Přímo na Editions Atlas SA si v poradně stěžovalo už několik desítek spotřebitelů.

Česká obchodní inspekce upozorňuje v souvislosti s nevyžádanými zásilkami také na to, že některé zvlášť agresivní firmy to na lidi mohou zkoušet s různými formami zastrašování. Mohou zasílat upomínky, další složenky, penále a někdy i vyhrožovat exekucí... I přesto platí, že kdo si nic neobjednal a nic nepodepsal, nemusí nic platit.

Budete-li obtěžováni dalšími nevyžádanými zásilkami nebo hrozbami, můžete se obrátit právě na dTest, na Českou obchodní inspekci (ČOI) či na živnostenský úřad místně příslušný podle adresy odesilatele nevyžádaných zásilek. Pokud tedy zrovna není ze Švýcarska.