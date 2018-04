Nevyznáte se v nabídce životního pojištění?

Odpovědi na vaše dotazy naleznete ZDE.

Český trh životního pojištění v posledních letech prudce roste. Za prvních devět měsíců došlo k nárůstu objemu pojistného ze životního pojištění ve srovnání s týmž obdobím loni o více než 18,1 procent.

Stále více občanů si uvědomuje význam životního pojištění pro zabezpečení rodiny a současně pro dlouhodobé zhodnocení finančních prostředků. Není však jednoduché se vyznat ve spleti nabídek pojišťoven. Tuto situaci by měl usnadnit nový zákon o pojistné smlouvě, který pojišťovnám ukládá informační povinnost vůči klientům.

Jsou ale tyto informace pro klienta opravdu užitečné? Jaké informace o životním pojištění dostávají klienti v jiných zemích Evropské unie? Na tyto a další dotazy Vám odpovídal vedoucí pojistný matematik Aviva životní pojišťovny Karel Veselý.

Kdo odpovídal na dotazy?

RNDr. Karel Veselý, Ph.D. působí jako vedoucí pojistný matematik Aviva životní pojišťovny, a.s. od července 2000. Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze a pro Aviva životní pojišťovnu pracuje od roku 1997. Má na starosti zejména vývoj nových produktů životního pojištění, výpočet technických rezerv a solventnosti pojišťovny, analýzu pojistného kmene a implicitní hodnoty pojišťovny a přípravu pojistných podmínek.

Kdo je Aviva životní pojišťovna?

Aviva životní pojišťovna, a.s. je 100 % dceřinou společností britské pojišťovací skupiny Aviva plc, která se řadí mezi pět největších pojišťoven na světě a se svou více než 300letou historií je zároveň nejstarší pojišťovnou na světě. V České republice působí Aviva životní pojišťovna, a.s., od roku 1997 (do roku 2002 pod názvem Commercial Union). Jako jedna z prvních pojišťoven zavedla na český trh nejmodernější formu životního pojištění - investiční životní pojištění. Nejprodávanější produkt společnosti - Aviva Osobní životní plán - získal v tomto roce Stříbrnou korunu v kategorii Nejoblíbenější produkt roku v soutěži Zlatá koruna.