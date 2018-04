Hledal práci a setkal se s diskriminací. Jak se bránit, radí advokát

Čtenář Karel se ucházel o práci řidiče v jedné pražské společnosti. Je mu 60 let, a má dvacet let zkušeností s prací obchodního zástupce v jedné německé firmě, kdy vozem jezdil pracovně po celé Evropě.

Opatřete si důkazy V žalobě musíte uvést důkazy a důvod, proč máte pocit, že jste byli diskriminováni, jinak soud žalobu nepřijme. Nechte si písemně zaslat důvody, proč se zaměstnavatel rozhodl vás odmítnout.

Žalobu mohou podpořit svědci diskriminačního jednání, případně stížnost více lidí na podobnou situaci. Pokud žalobu úspěšně podáte, zaměstnavatel musí dokázat, že k diskriminaci nedošlo.

"Nyní jsem bez práce. U pohovoru mi bylo jasně naznačeno, že jsem na tuto práci příliš starý. Podle mě je to nepřípustná diskriminace. Zdravotně jsem úplně v pořádku," popisuje nepříjemný zážitek a ptá se:

Může se uchazeč o práci, který na vlastní kůži pocítí diskriminaci, nějak bránit?

Určitě může. Zákaz diskriminace v přístupu k zaměstnání je obsažen nejen v antidiskriminačním zákoně, ale také v zákoně o zaměstnanosti. Pokud dojde k diskriminaci, má ten, kdo byl takovým jednáním dotčen, právo obrátit se na soud a domáhat se, aby bylo od diskriminace upuštěno a aby byly odstraněny následky diskriminačního jednání.

Čeho se dá u soudu konkrétně domoci?

V tomto konkrétním případě, kdy bylo odmítnuto místo kvůli věku, by to mohla být nabídka zaměstnání řidiče a přijetí do zaměstnání. Dále je možné se domoci omluvy, případně i finanční kompenzace.

Jaké jednání je považováno za diskriminaci?

Právní předpisy rozlišují přímou a nepřímou diskriminací. Přímou diskriminací se rozumí takové jednání, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než s jinou osobou ve srovnatelné situaci. A to z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry a světového názoru, ale i kvůli věku.

Zapamatujte si Zaměstnavatel při pohovoru nesmí používat osobní otázky, jako například: Jak se cítíte?

Trápí vás nějaká nemoc?

Věříte v Boha?

Jaká je vaše sexuální orientace?

Kolik je vám let?

Kouříte?

Kdy půjdete do důchodu?

A co je nepřímá diskriminace?

Nepřímou diskriminací je to, když zdánlivě neutrální rozhodnutí či postup znevýhodňuje fyzickou osobu vůči jiné. Za nepřímou diskriminací se tedy považují pravidla a nařízení.

Existují i další možnosti, jak upozornit na diskriminaci?

Kromě možnosti domáhat se práv u soudu je možnost podat podnět k úřadu práce, aby provedl ve firmě kvůli diskriminaci kontrolu. Podnět je nutno podat k úřadu práce, v jehož obvodu působnosti má daná společnost sídlo. Podnět by měl obsahovat kontaktní a identifikační údaje osoby, která se setkala s dikriminací, označení zaměstnavatele a popis diskriminačního jednání, které bylo v rozporu se zákonem o zaměstnanosti.