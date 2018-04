Nevzali vás na VŠ, naučte se za rok cizí jazyk

Mnohé jazykové školy totiž nabízejí roční pomaturitní studium jazyků. Intenzivní denní výuka výrazně zlepší znalost řeči, a přitom neztratíte sociální výhody studentů.



"Minulý rok mě pro vysoký počet uchazečů nepřijali na vysokou. Byl jsem z toho strašně rozladěný a nevěděl, co budu dělat. Nakonec mi známí poradili zkusit roční studium na jazykovce pro maturanty. Rodiče byli ochotni mi kurzy zaplatit a já se vrhl na němčinu, kterou jsem měl už na střední škole," vypráví Pavel Jančařík z Brna. "Za deset měsíců jsem se naučil dost a složil jsem státnice. Určitě to nebyl promarněný čas." Většina jazykových škol, které pomaturitní studium pořádají, umožňuje výběr ze dvou hlavních jazyků ­ angličtiny a němčiny. Mnoho jich nabízí i francouzštinu a španělštinu. Výuka hlavního jazyka probíhá 20 hodin týdně od září do června. K té si zájemci mohou přibrat doplňkový jazyk nebo i další předměty.



Konverzace, psychologie, orientální jazyky



V rámci doplňkových předmětů, které zpravidla zabírají čtyři hodiny týdně, pořádají školy kurzy dalších jazyků, například italštiny, portugalštiny, ruštiny, holandštiny, chorvatštiny. To znamená, že můžete jako hlavní jazyk studovat němčinu a čtyři hodiny týdně se věnovat třeba italštině. Některé jazykové školy pořádají i doplňkové kurzy matematiky, výpočetní techniky nebo orientálních jazyků. "Mimo hlavní jazyky ­ angličtinu, němčinu a francouzštinu ­ máme v nabídce další volitelné předměty, třeba konverzaci, historii, literaturu, gramatiku nebo obchodní terminologii ve zvolené řeči," říká Alena Holá z Jazykové školy ianua v Liberci. Zahájení výuky doplňkových předmětů závisí většinou na dostatečném počtu přihlášených studentů. "Pro jednoho nebo dva zájemce nemůžeme organizovat výuku," shodují se lektoři jazykových škol.



Začátečníci i pokročilí



V denním pomaturitním studiu se můžete začít učit jazyk úplně od začátku nebo navázat na již získané vědomosti. Podle odborníků je dobré, aby školy pořádaly rozřazovací testy. "Ty jsou důležité kvůli kvalitě výuky. V jedné skupině by měli být lidé s přibližně stejnou úrovní znalostí," zdůrazňuje Jelena Hrdličková, jazyková lektorka z Prahy. Rozřazovací testy pořádají školy v různých termínech v podstatě až do zahájení výuky. Například Jazyková škola v Kotlářské ulici v Brně pořádá rozřazovací testy pro angličtináře každou středu až do konce června v 10.00 a 13.00 hodin. "Kdo se rozhodne na poslední chvíli, může přijít i poslední týden v srpnu," nabízí Jiřina Himmerová z Jazykové školy v Brně. "Pokud budou volná místa, je možné se přihlásit až do začátku výuky."

Kurzy angličtiny ve Státní jazykové škole v Praze ve Školské ulici jsou zřizovány přednostně pro posluchače mírně pokročilé a pokročilé. O jejich přijetí rozhodne výsledek písemného testu. U francouzštiny, španělštiny a němčiny lze zahájit kurzy hlavního jazyka i pro začátečníky. Při osobním podání přihlášky si uchazeč (kromě začátečníků) vybere některý termín pro přezkoušení. První kolo přezkoušení probíhá během června. Zbývající volná místa budou obsazována v dalším kole poslední týden v srpnu. Začátečníci budou přijímáni bez přezkoušení až do vyčerpání míst v kurzech. Pro pokročilé by výuka měla být koncipována jako příprava na státní nebo mezinárodní jazykové zkoušky. Podstatný je také počet studentů ve skupinách ­ neměl by přesahovat dvacet lidí.



Kolik se platí



Cena základního kurzu, to je jeden hlavní jazyk vyučovaný minimálně 20 hodin týdně, se pohybuje od cca 18 000 korun do 24 500 korun za celý školní rok. Za doplňkový předmět, například další jazyk vyučovaný čtyři až pět hodin týdně, se navíc připlácí přibližně 4000 korun. Školné lze většinou platit ve dvou až čtyřech splátkách. Přičemž jednorázové platby bývají zvýhodněny. Některé školy akceptují i měsíční platbu. Pro čerstvé absolventy středních škol je výhodné, že neztrácejí nárok na sociální výhody studenta. To znamená, že sociální a zdravotní pojištění jim platí stát, mají nárok na studentské slevy, rodiče neztrácejí nárok na daňové úlevy atd.



Odpoledne na brigádu



Vzhledem k tomu, že výuka probíhá dopoledne, je možné se ve zbylém čase poohlédnout po brigádě a přivydělat si. Nabídky práce naleznete například na internetu, v personálních agenturách, v inzerátech nebo v informačních střediscích pro mládež. Řádný student denního studia si může vydělat až 49 440 korun za rok, které nemusí danit, aniž ztrácí nárok na placení sociálního a zdravotního pojištění státem. Rodina ovšem může ztratit nárok na některé dávky státní sociální podpory, například přídavek na děti, sociální příplatek nebo příspěvek na dopravu.



Jak si vybrat dobré pomaturitní studium jazyka



* jazyková škola má mít akreditaci ministerstva školství

* studenti by měli být rozřazováni do skupin podle stupně úrovně znalostí na základě testů

* výuka by měla probíhat po celý školní rok (září ­ červen), minimálně 20 hodin týdně

* ve skupině by nemělo být více než 20 studentů

* škola by měla umožňovat složení státní jazykové zkoušky nebo mezinárodních zkoušek

* vyučovat by měli kvalifikovaní (i zahraniční) jazykoví lektoři

* poplatky za celoroční studium by se měly pohybovat v rozmezí cca 18 000 ­ 25 000 korun