Nevzali vás? Naučte se za rok jazyk

Intenzivní denní výuka cizích jazyků výrazně zlepší vaše znalosti, a přitom neztratíte sociální výhody studentů. Většina jazykových škol, které pomaturitní studium pořádají, umožňuje výběr jednoho ze dvou hlavních jazyků - angličtiny a němčiny. Výuka hlavního jazyka probíhá přibližně 20 hodin týdně. K té si zájemci mohou zvolit doplňkový jazyk nebo i další předměty.

"Žákům nabízíme hlavní výuku angličtiny dvacet hodin týdně, kterou mohou kombinovat s dvěma až čtyřmi hodinami dalšího jazyka. Jako doplňkový jazyk si lze vybrat španělštinu, němčinu nebo francouzštinu," uvádí Ventzislav Vassilev z jazykové školy Educo. Denně se tak studenti věnují čtyři až pět hodin studiu zvoleného hlavního jazyka a jednou až dvakrát týdně mají doplňkový předmět. Některé školy nabízejí i jiné zaměření doplňkových předmětů, například matematiku, psychologii, práci s počítačem. Aby bylo možné doplňkové kurzy zahájit, musí se do nich přihlásit minimálně pět lidí, říkají lektoři.



Od začátečníků po pokročilé



Denní pomaturitní studium začíná na začátku září a probíhá do konce června. Před zahájením výuky musí většinou adepti absolvovat rozřazovací testy podle úrovně znalostí. Ty organizují školy v různých termínech v podstatě až do zahájení výuky.

Jak si vybrat dobré pomaturitní studium jazyka * jazyková škola má mít akreditaci ministerstva školství

* studenti by měli být rozřazováni do skupin podle stupně úrovně znalostí na základě testů

* výuka by měla probíhat po celý školní rok (září až červen), minimálně 20 hodin týdně

* ve skupině by nemělo být více než 15 studentů

* škola by měla umožňovat složení jazykových zkoušek

* vyučovat by měli kvalifikovaní (i zahraniční) jazykoví lektoři

* poplatky za roční studium by se měly pohybovat v rozmezí cca 20 000 až 28 000 korun

"Největší zájem je většinou o angličtinu a na tu pořádáme poslední rozřazovací test 21. června. Samozřejmě, pokud zůstanou volná místa, což se spíš stává u dalších hlavních jazyků- němčiny, španělštiny a francouzštiny, přijímáme až do začátku výuky," vysvětluje Milena Nováková z Jazykové školy hlavního města Prahy. Podle zkušených jazykových lektorů jsou rozřazovací testy důležité kvůli kvalitě výuky. Také počet studentů ve skupinách by neměl přesahovat 15 lidí.Cena základního kurzu, tj. jeden hlavní jazyk vyučovaný minimálně 20 hodin týdně, se pohybuje od cca 20 000 korun do cca 28 000 korun za celý školní rok. Zadoplňkový předmět, například další jazyk vyučovaný dvě až čtyři hodiny týdně, se navíc připlácí cca od 3000 do 6500 korun. "Celoroční výuka, to je šestnáct hodin hlavního jazyka týdně plus čtyři hodiny vedlejšího, stojí u nás 27 700 korun," říká Milena Nováková.Školné lze platit většinou ve dvou až čtyřech splátkách. Některé školy akceptují i měsíční platbu. Pro čerstvé absolventy středních škol je výhodné, že neztrácejí nárok na sociální výhody studentů, to znamená, že sociální a zdravotní pojištění jim nadále platí stát, mají nárok na studentské slevy atd."Denní pomaturitní studium využívají i ti, kteří střední školu ukončili již dříve. Kurzovné platí stejné, ale nemají sociální výhodu studentů," upřesňuje jazyková lektorka Jana Dostálová.