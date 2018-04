Newton se vrací

Obnovení odkupů

J&T Asset Management (JTAM) obnovuje odkupování podílových listů a zveřejňování hodnoty podílových listů níže uvedených podílových fondů a to s účinností od pondělí 9. prosince:

• J&T AM YSE akcionářů balancovaný

• J&T AM Konzervativní

• J&T AM Balancovaný

• J&T AM Euro růstový

• J&T AM International

• J&T AM Fond plus balancovaný.

Pokud vám názvy fondů něco připomínají, pak je to fakt, že se jedná o bývalé fondy společnosti Newton Investment, které J&T získala před několika měsíci. O této události jsme vás informovali v článku „Fondy Newton mizí trhu“.

Sloučení fondů v J&T

Obnovení obchodování s dvěmi z výše uvedených fondů nebude trvat dlouho. J&T Asset Management se rozhodl sloučit J&T Balancovaný fond a J&T Konzervativní fond s fondem J&T Perspektiva - S, přičemž statut přejímajícího fondu zůstává nezměněn.

U zanikajících fondů dojde ke změně stanovování hodnoty podílových listů. Místo denního vyhlašování kurzů se nyní bude probíhat vyhlašování na týdenní bázi, stejně jako tomu je u přejímajícího fondu.

Obchodování podle UNISu

Ani v tomto týdnu nedošlo ke změně trendu a majetek spravovaný v otevřených podílových fondech členů Unie investičních společností opět vzrostl. Při prodejích 1,46 mld. Kč a odkupech 1,01 mld. Kč činily čisté prodeje v uplynulém týdnu 447 mil. Kč. Jako obvykle se na výsledku výraznou měrou podílel ČSOB Výnosový určený institucionálním investorům. Od zavedení vstupních poplatků stále klesají čisté prodeje u ISČS Sporoinvestu. V tomto týdnu se jen těsně dostal přes hranici 150 milionů. Na záda mu stále více dýchá kolega z rodiny ISČS: Sporobond. Na dalších místech se před fondy IKS (Peněžního trhu a Dluhopisový fond) dostal Živnobanka – Obligační fond. Druhý týden po sobě výrazně ztrácel IKS Globální. K němu se tradičně přidaly nedávno otevřené fondy První investiční společnosti. Odliv z nich je již ale minimální.

Po úspěšném týdnu vtrhly na akciové trhy korekce. Až na výjimky tak akciové fondy ztrácely. Výkonnost za poslední půlrok se tak propadla na -12,53%.

Po ztrátách z minulého týdne dluhopisovým fondům opět kralovaly IKS Plus bondový a ISČS Trendbond. Prvně jmenovanému se však předchozí propad (-0,98%) vymazat nepodařilo. Za poslední půlrok zhodnotily dluhopisové fondy prostředky investorů v průměru o 4,72%.

Vůbec nejhorší půlrok zažily fondy fondů, které v průměru ztratily -16,6%. Nejlépe se zatím vede 1. IN – Fondu fondů. Který dosáhl výkonnosti -13,3%.

Snižování úrokových sazeb prospívá dluhopisovým fondů, ale na fondy peněžního trhu to má opačný efekt. Jejich půlroční průměrná výkonnost dosáhla pouhých 1,4%.

Smíšeným dominují fondy J&T. 30%-ní výkonnost J&T YSE vysvětluje úspěšně vymožená pohledávka, o které jsme také informovali v dřívějších komentářích. Na výkonnosti se to projevilo až teď, a to z důvodu přerušení obchodování a vyhlašování kurzů.

Druh fondu Nejlepší Nejhorší název fondu výsledek název fondu výsledek Čisté prodeje ČSOB Výnosový 322 mil. IKS Globální - 314 mil. ISČS Sporoinvest 150 mil . IKS Světových indexů - 8 mil. ISČS Sporobond 142 mil. 1.IN Restituční - 6 mil. Akciové fondy Akro Svět 13,75% ČPI Nové ekonomiky - 5,73% J&T Euro 5,95% ISČS Eurotrend - 4,44% ISČS Sporotrend 0,24% IKS Světových indexů - 3,53% Dluhopisové fondy IKS Plus bondový 0,60% J&T Konzervativní - 0,81% ISČS Trendbond 0,56% ČPI Státních dluhopisů 0,04% ISČS Sporobond 0,34% 1.IN Dluhopisový 0,05% Fondy peněžního trhu J&T Perspektiva – P 0,16% Akro Obligace - 0,01% ISČS Merkur 0,14% ČPI Peněžní 0,02% ISČS Sporoinvest 0,13% ČSOB Výnosový 0,05 % Fondy fondů 1. IN Fond fondů 0,37% ISČS Globaltrend 0,0% IKS Fond fondů - 2,29% Smíšené fondy J&T YSE 30,97% Akro Mezinárodní balancovaný - 2,75% J&T Fond plus 5,53% Pioneer Trust - 2,49% J&T International 3,30% Akro Výnosový - 2,25%

Zdroj:UNIS ČR