Než levnou svatbu bez lidí, tak raději žádnou, říká mnoho snoubenců

Znají se dva roky, svatbu si naplánovali na léto. Marta Říhová však nyní váhá: snubní prsten, nebo dovolená?

Za obřad, hostinu a vše okolo by platila 40 tisíc korun, za stejné peníze se s partnerem podívají do Řecka. Krize je přinutila vybrat jen jednu možnost a zřejmě to bude moře. Podobně uvažují další páry, i proto už loni klesl počet sňatků o pět tisíc – na 48 tisíc.

"Vdát se můžu za rok. Ale když si teď mám vybrat mezi odpočinkem u moře a starostmi se svatbou, chci to první," říká Říhová.

Když Český statistický úřad nedávno zveřejnil informaci, že loni bylo nejméně svateb od roku 1918, pro Petru Sternbergovou to bylo jen potvrzení toho, co sama zažívá. Na zámku Jemniště, který získali s manželem v restituci, pořádá svatby už osm let. Ještě nikdy nebyla tak špatná sezona jako loni. A letos problémy pokračují.

"Z deseti velkých svateb je najednou pět. Lidé nechtějí omezit počet hostů, takže svatbu radši odloží. Vyčkávají, až na ni budou mít," říká Sternbergová.

Mluvíme teď o bohatší klientele. Průměrná svatba na Jemništi vyjde s hostinou, ubytováním a dalšími službami na 350 tisíc. Berou se tady hlavně cizinci, častý bývá model nevěsta-Češka a ženich-cizinec. I na tuto klientelu však dopadla krize.

Dva svědci vs. stovka hostů

Miluše Vítečková z katedry pedagogiky a psychologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pracuje na výzkumu, který se týká nesezdaných párů. Zjišťuje, proč odmítají svatbu. Nejčastější důvody? Nevidí v ní smysl, nepovažují soužití "na hromádce" za problém, i když už mají děti. A často ji odkládají i kvůli penězům.

Mají své představy, z nichž nesleví, tak se radši nevezmou.

"Žena třeba řekne: Chci se vdávat a mít svatbu s šedesáti lidmi, ale to je drahé, tak radši žádnou," říká Vítečková. Při takovém rozhodnutí dvojice uspoří několik desítek tisíc. Tereza Šebková to má na kalkulačce spočítané hned: za svoji svatbu pro šedesátku lidí utratila 100 tisíc. Jen večírek stál pětatřicet tisíc.

Daniel Šperka pojal moravskou veselku s cimbálovkou ještě velkoryseji, pozval stovku hostů. Konečný účet: 173 tisíc. "Máme velké rodiny, hodně kamarádů, jinak to nešlo," směje se Daniel Šperka. Peněz rozhodně nelituje, šel by do toho znovu. Kdo si vysnil právě takovou svatbu a nemá na ni dost peněz, vyčkává. Pokud ubere ze svých představ, hostinu minimalizuje úplně.

Snoubenci a dva svědci, právě taková bude svatba Ivany Kargerové, která se vdá v létě. "Odmítám si na svatbu brát úvěr, už teď máme hypotéku, nechci ani zruinovat rodiče. Nemáme na velkou svatbu, nemohli bychom pozvat všechny, takže to bude jen se svědky," říká Ivana.

Šetřit nechtěla jen na dvou věcech: prstýnku, který jí zůstane na ruce. A obřadu na zámku. Aspoň něco zbylo z původní romantické představy. A uskromňují se i lidé, kteří si mohou dovolit služby svatební agentury. I tito zákazníci vymýšlejí, jak vybrat co nejlevnější variantu.

"Volí méně kvalitní služby. Konkrétně se snaží ušetřit na zlatě a fotografiích, zrovna to však není šťastné, mohou toho později litovat," říká Eva Síčová z pražské svatební Top Agentury.

Uspořit přitom lze jinde: Síčová radí nedělat zvlášť oběd pro rodinu a pak party pro přátele, kam se stejně příbuzní přesunou. A neplánovat složité přesuny autem.

Kalkulace svatby jen se svědky

Martin a Eva Tomanovi se brali v Praze loni v září jen v přítomnosti svědků. Šaty si půjčovala pouze nevěsta, Martin Toman se ženil ve vlastním obleku. Svatbu měli ve čtvrtek, proto platili poplatek. Po obřadu vyrazili na oběd, žádnou hostinu nepořádali.

"Věděli jsme, že na velkou svatbu nebudeme mít nikdy dost peněz, a nechtěli jsme vybírat mezi kamarády a příbuznými, kdo půjde a kdo ne, takže to nakonec bylo jen se svědky," říká Eva Tomanová.

Kolik stála malá svatba Položka Cena (v Kč) Poplatky 1 000 Květiny 2 000 Prstýnky 6 000 Oznámení 1 750 Obřad 1 000 Šaty 8 000 Boty 1 000 Doprava 500 Oběd pro 4 lidi 2 000 Fotograf 5 000 Celkem 28 250

Kalkulace svatby pro 100 lidí

Daniel a Hana Šperkovi z Brna se vzali loni v srpnu v Šatově na Znojemsku. Mají velké rodiny a hodně kamarádů, proto bylo od začátku jasné, že svatba bude velká, sešlo se kolem stovky hostů. Příprava zabrala tři měsíce. Oběd byl připraven pro rodinu, ostatní hosté se vydali na prohlídku Malovaného sklepa v Šatově a následně degustaci vín. Pak se obě skupiny spojily, na hostině jim hrála cimbálovka.