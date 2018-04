Než odejdete za prací do Británie

Ne vše je připraveno, a to se prý týká i britských zprostředkovatelen práce Jobcentre. „Je to zatím takový menší chaos,“ říká Miroslav Košnář z londýnské agentury Czechia Ltd. „Kolikrát v Jobcentrech nebo v jiných agenturách nevědí, že občané z nově přistupujících zemí už nemusí mít víza,“ dodává.

Petr Klobouk z agentury Czech Us Out říká, že zájem o ubytování se zvýšil v předchozím týdnu dvacetinásobně. „Prakticky každý druhý telefonát je o práci,“ říká. Pokud se zájemce dobře připravil, není přehnaně vybíravý a umí dostatečně anglicky, může podle Klobouka počítat s pracovní smlouvou do 14 dnů. Mezi přípravnými kroky lidé nejvíce podceňují angličtinu. Například u zdravotních sester se podle britské agentury regulující uznávání jejich diplomů vyžaduje znalost angličtiny na nejvyšším stupni pětistupňové jazykové kvalifikační škály. To se však netýká jen zdravotního personálu. „Angličtinu potřebujete k tomu, abyste se domluvil se zaměstnavatelem na konkrétních podmínkách i na konkrétním pracovním úkolu,“ vysvětluje Klobouk.

Obory, které vyžadují zvláštní kvalifikační či bezpečnostní zkoušky - například elektrikáři - musí počítat s tím, že jak kurzy, tak zkoušky jsou v angličtině. Podle Košnáře znalost angličtiny do značné míry rozhoduje o tom, do jaké míry si zájemce může vybírat. Špatná angličtina rovná se špatná nabídka, rovná se podřadná práce.

Naproti tomu se není třeba příliš bát formalit. „Pro nás je tato registrace velice snadná,“ říká o povinném registračním formuláři pro zaměstnance z nových členských zemí unie Klobouk. Je to šest stránek formuláře a šest stránek vysvětlivek. „Kdo umí anglicky, měl by to zvládnout sám.“