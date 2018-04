Než sáhnete po půjčce, seznamte se s úvěrovým desaterem

1. Nejprve si pravdivě odpovězte na otázku, zda je vaše zadlužení nutné

Jedním z rozhodujících faktorů by mělo být zamyšlení nad tím, na co půjčku použijete a zda to, co za vypůjčené peníze pořídíte, bude přinášet užitek i v období, kdy doplatíte úvěr.

2. Projděte si domácí rozpočet, udělejte si vlastní kalkulaci

Spočítejte si, jakou částku jste měsíčně schopni splácet. Od svých příjmů tedy odečtěte všechny výdaje (včetně všech poplatků za provoz domácnosti, ošacení, splátky půjček, minimální splátky kreditních karet apod.).

Nezapomeňte přitom zhodnotit i čas, tedy jak dlouhou dobu budete zamýšlený úvěr splácet a do jaké míry budoucí splátka ovlivní vaši finanční situaci. Počítejte i s možnými výkyvy příjmů. Odborníci doporučují mít na účtu minimálně šestinásobek vašeho platu. Vyhnete se tak problémům se splácením třeba v případě nemoci.

spočítejte si, zda si můžete půjčku dovolit Kalkulačku, do které si měsíc zapisujte své příjmy a výdaje, si stáhněte zde.

3. Nespoléhejte na reklamu

Nezapomínejte, že úkolem reklamy je pouze spotřebitele nalákat a nikoliv mu podat kompletní informace. Proto se vždy raději zeptejte na konkrétní produkt a jeho podmínky.

Obvykle nejvýhodnější nastavení půjčky získáte jen v případě, že dodržíte poměrně přísná pravidla (kupříkladu vysoce nadprůměrný příjem, aktiva v bance apod.). Až získáte všechny požadované informace, nechte si své rozhodnutí ještě v klidu projít hlavou.

4. Dobře zvažte od koho si půjčíte

Pokud si nemůžete půjčit od příbuzných nebo známých bez úroku, zvažujte dobře všechny nabídky. Budoucí věřitele si případně prověřte na internetu, snažte se najít reference, případně zkušenosti přátel a známých.

Ovšem ani půjčka od příbuzných není zcela bez rizika. Někdy jde o začátek mnohaletých rodinných sporů.

5. K ověření výhodnosti nabídky použijte jednoduchý výpočet

Máte-li více nabídek, jejich výhodnost porovnejte alespoň jednoduchým propočtem. Vynásobte splátku počtem měsíců splácení a připočítejte poplatky placené zvlášť (např. za vedení úvěrového účtu, vedení nového běžného účtu, či poplatek za získání úvěru). Snadno tak zjistíte, která půjčka je pro vás výhodnější.

6. Zjistěte si, jaké poplatky jsou s půjčkou spojené

Předtím, než učiníte definitivní rozhodnutí o předvybrané nabídce, zjistěte si, jaké další poplatky jsou s požadovaným úvěrem spojeny (tj. výše poplatku za sjednání půjčky, výše sankce za předčasné doplacení úvěru, měsíční poplatek za vedení úvěrového účtu, příp. další podmínky, jako např. povinnost zřídit si u dotyčné finanční instituce účet).

Leckdy se může úvěr na první pohled jevit jako velmi výhodný, ale připočítáte-li si veškeré navazující poplatky, ukáže se, že byste prodělali více než u jiné půjčky.

7. Zjistěte si, co vás čeká v okamžiku, kdy vynecháte byť jednu splátku



Přestože víte, jaké splátky a poplatky bezprostředně spjaté s úvěrem vás neminou, vyplatí se také si zjistit, co vás čeká a nemine v okamžiku, kdy se dostanete do finančních potíží.

Důležité je vědět, jaké sankce a jaký postup věřitel volí, pokud vynecháte některou ze splátek (jak vysoké jsou sankční úroky a poplatky). V registru dlužníků se můžete ocitnout i s jedinou zpožděnou splátkou.

8. Vždy důkladně čtěte smlouvy a obchodní podmínky



Nezapomínejte na to, že informace, které vám poskytovatel půjčky sdělil, nemusí vždy odpovídat tomu, co najdete ve smlouvě, případně v obchodních podmínkách. Velmi pozorně si proto přečtěte veškerá ustanovení smlouvy a čas si dejte i na prostudování obchodních podmínek.

Nebude-li vám cokoliv z toho jasné, ptejte se dříve, než smlouvu podepíšete. Nestyďte se. V zájmu obchodníka je vám úvěr poskytnout a informovat vás o všech podmínkách je jeho povinností. Na dodatečné reklamace po podpisu už bývá pozdě.

9. Vyvarujte se zajištění úvěru bez kontroly



Není v současnosti žádnou výjimkou, že se poskytovatelé půjček snaží všemožně si zabezpečit vrácení svých peněz. Žádají proto zajištění, kupříkladu v podobě ručitele, nemovitosti apod. Opatrní buďte zejména u půjček, kdy poskytovatel požaduje podpis nevyplněné směnky. Odborníci rovněž varují před podpisem smluv obsahujících tzv. rozhodčí doložku.

Jde o ustanovení, v němž se věřitel s dlužníkem dohodnou na mimosoudním řešení případných sporů rozhodcem (nezřídka bývá stanoven věřitelem, nemusí být tedy nestranný). Jeho rozhodnutí, tzv. nález, má účinky pravomocného rozsudku a je tak zároveň exekučním titulem. Řízení je tak mnohem rychlejší.

Podpisem smlouvy s rozhodčí doložkou se ale už předem zbavujete možnosti obrátit se ve svém dosud nevzniklém sporu na soud.

10. Své dluhy mějte pod kontrolou, nevytloukejte klín klínem



Sledujte své finanční možnosti. Pokud se zhoršují, neřešte aktuální nedostatek financí dalším úvěrem. Rovněž není vhodnou variantou tzv. vytloukání klínu klínem, neboli neberte si půjčku novou na doplacení půjčky staré.

Jedinou výjimkou, která naopak může zabránit vaší neschopnosti dostát řádně a včas závazkům v budoucnosti, je konsolidace půjček (získáte jeden vyšší úvěr s delší dobou splatnosti, který pokryje všechny současné dluhy; díky tomu docílíte menších měsíčních splátek).

Případné potíže řešte už v zárodku. Včas informujte o možných problémech banku nebo jiného věřitele a pokuste se je společně vyřešit. Obrátit se lze i na odborníka, třeba v občanské poradně. Preventivně lze využít i rozličné nástroje typu výpočtu koeficientu rozumného financování na www.rozumnezadluzeni.cz.