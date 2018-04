Než se upíšete realitní kanceláři, prověřte si, co a komu slibujete

Uzavřeli zprostředkovatelskou smlouvu a pak se nestačili divit, co podepsali. Klienti jedné realitní kanceláře se zavázali, že jí zaplatí provizi, i když si kupce najdou sami nebo přes jinou firmu. A realitka pro prodej udělala jen to, že nabídky nemovitostí vyvěsila na internet. Každý proklik pak prokazovala jako uskutečněnou prohlídku – co na tom, že do bytu či domu nikdo nevkročil a makléř neodvedl žádnou práci? A zájemci o koupi klikali a počet prohlídek rostl. Případ vyšetřuje policie, škoda se počítá na miliony korun a poškozených je kolem stovky.

Na realitku se informujte

Co ohlídat, abyste při prodeji či koupi nemovitosti neskončili podobně? Chcete-li si najmout realitku kvůli prodeji nemovitosti, zvolte firmu se sídlem v místě, kde chcete prodávat, bude mít přehled. Dejte na doporučení známých či rodiny. Pokud nikdo takové zkušenosti nemá, vybírejte firmu, která na trhu působí už dlouho. "Doporučuji zavedenou realitku, která nabízí hodně služeb – v oblasti obchodu, práva i daní," radí Miroslav Jonáš z firmy M&M reality holding.



Informujte se na ni v profesních organizacích – v Asociaci realitních kanceláří ČR nebo České komoře realitních kanceláří. Prohlédněte si i zázemí firmy, to by mohlo napovědět. Vyhněte se takzvaným garážovým realitkám – firmám o jednom člověku, bez kanceláře a webových stránek. Pokud si makléř domlouvá schůzku doma, v kavárně či v restauraci, je to podezřelé. Za garážovou realitku však nelze považovat každou menší firmu.



Až najdete důvěryhodnou společnost, uzavřete s ní exkluzivní smlouvu. "Čím více realitek nemovitost nabízí, tím horší má pověst a přináší to velké zmatky," varuje Jiří Pácal z firmy Central Europe Holding. "Dejte si ale do smlouvy podmínku, že si můžete kupce hledat i sami." Informujte se, kolik procent z prodejní ceny (obvykle mezi dvěma a sedmi) bude provize pro kancelář a zda ji budete platit vy, či kupující. Částku neplaťte předem.

Kde vám pomohou SOS – bezplatné poradny Sdružení obrany spotřebitelů najdete po celém Česku. Dotaz můžete poslat i přes on-line poradnu. S realitkou se lze vypořádat i prostřednictvím projektu Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, obraťte se na poradny SOS.

Byt "na papíře" je risk

Na co si dát pozor

Pokud neprodáváte, ale kupujete nemovitost, nechte si od realitní kanceláře předložit smlouvu, že má právo ji nabízet. Když makléř není schopen poskytnout o bytu či domu informace nebo se vám nevěnuje, stěžujte si u vedení firmy.Budete-li kupovat byt či dům od developera, informujte se předem, jak dlouho na trhu působí a kolik projektů postavil. Navštivte některý a poptejte se u předchozích zákazníků, jak byli spokojeni. Nyní je riskantní kupovat byt či dům "na papíře". Někteří developeři, kteří nemají dost vlastního kapitálu a půjčují si od bank na výstavbu, mohou mít finanční potíže a projekt dokončit se zpožděním či nedokončit vůbec.

Zprostředkovatelskou smlouvu s realitní kanceláří si pořádně přečtěte a nechte si vysvětlit nejasnosti. Je dobré, když dokument zkontroluje i nezávislý právník. Jeho připomínky se snažte do smlouvy prosadit, i když to nemusí být snadné. Provizi realitní kanceláři zaplaťte až po uskutečnění obchodu, nikoli předem. Při koupi nemovitosti neskládejte kupní cenu realitce, ale do notářské úschovy či na vázaný účet v bance.