Než si vyberu volno, udřu se

Těšíte se na dovolenou, zároveň vás obchází hrůza. Musíte totiž dopředu udělat svou práci, protože není, kdo by vás nahradil. A tyhle přesčasy děláte zadarmo. Nelíbí se vám to? Zkuste to změnit.



Tři klíčoví lidé z jednoho oddělení jsou na dovolené ve stejnou dobu. Mnohý podřízený před svým odjezdem dře často až do noci, aby předpracoval, co se dá. Takhle se žije ve firmách, kde šéfům organizace práce nic neříká. Jako by chtěli, aby jejich pracovníky v době dovolených skolil infarkt.

"Zaměstnavatel by neměl lidem ukládat více práce proto, že se chystají odjet na dovolenou," říká právník Petr Hůrka. "Pokud by si přece jen museli něco udělat dopředu, z hlediska zákoníku práce by se mělo jednat o práci přesčas," dodává. A ta by měla být také tak placená. Těžko se však odměny dovolávají ti, kteří v pracovní smlouvě podepsali, že k přesčasům je již přihlédnuto ve výši mzdy.

Nemusíte dělat všechno sami

Není v lidských silách udělat o sto ani o padesát procent práce víc než obvykle - pokud jste tedy plně pracovně vytíženi. "Proto to také nevyžadujeme," říká Přemysl Štenc z útvaru řízení lidských zdrojů ČSOB. "Na druhou stranu se ale dovolená nesmí projevit na chodu společnosti." Otázka zastoupení nepřítomných pracovníků je na zaměstnavateli a nadřízených. Ti seriózní nedopustí, aby se lidé kvůli volnu ztrhali nebo si neměli kdy odpočinout. Například ve výrobních provozech Plzeňského Prazdroje řeší zastoupení kombinací brigádnické výpomoci a přesčasů. Stejně jako v Prazdroji i manažeři v ČSOB musí plánovat dovolené na svých odděleních s předstihem. S každým zaměstnancem se dohodnou, kdo a jak zajistí jeho práci po dobu dovolené. K tomu předá potřebné podklady a informace. "Zároveň manažer vymezí rozhodnutí, která může zástupce učinit sám a která musí konzultovat telefonicky s kolegou na dovolené či s nadřízeným," dodává Štenc.

Zástup a odvolání z dovolené

Pokud vám bude svěřen zástup za chybějícího kolegu, vězte, že jste povinni dělat pouze práce, k nimž jste se zavázali v pracovní smlouvě. "Další práce může být vykonávána pouze po vzájemné dohodě a stejně tak je to i s jejím ohodnocením. Odpovědnost nese zaměstnanec pouze za vlastní porušení povinností a za škodu, kterou sám zaviní," vysvětluje právník Petr Hůrka.





J

Když se zaměstnavateli nedostává lidí, má snahu, aby si vybírali co nejkratší dovolenou. Na jeden týden lze práci udělat předem lépe než na tři týdny. I když termíny dovolené určuje on, nemusíte si nechat líbit její rozdrobení do dnů či jednoho týdne. Podle zákoníku práce musí alespoň jedna část dovolené trvat minimálně dva týdny vcelku.Ani tak však nemáte zaručený úplný klid. "Opravdu jen ve výjimečných případech se stane, že vedoucí svého zaměstnance z dovolené odvolá nebo mu změní dobu čerpání dovolené proti plánu," říká Ivan Balogh, ředitel úseku lidských zdrojů Plzeňského Prazdroje. V takovém případě jim pak hradí veškeré náklady (záloha na dovolenou, cestovné), které kvůli tomu vznikly.Stanovte termín dovolené s dostatečným předstihem.Rozeberte se šéfem, co uděláte dopředu a co udělá někdo jiný.Dbejte na to, aby šéf váš zástup jmenoval a dočasně jej pověřil vaší prací.Vysvětlete zastupujícímu kolegovi, co je třeba dělat a jak - nebude vás na dovolené vyrušovat telefonáty.

K do dělá vaši práci, když jste na dovolené?

Nikdo, prostě tam nejsem 43 %

Kolega, který mě zastupuje 24 %

Něco předpracuji, zbytek zařídí kolega 14 %

Nikdo, musím vše udělat předem 19 %

Zdroj: jobdnes.cz