Nezájem o práci? Ne, sociální fobie

Mezi jeden z vážných problémů, jak se zařadit mezi lidi, prosadit se nebo zařídit to, co je pro zdravého člověka běžnou rutinou, patří tzv. sociální fobie. Nezáleží na inteligenci, vzdělání, ekonomickém zázemí nebo druhu zaměstnání. Dokonce i šéf firmy může mít strach ze schůzí s podřízenými, lékař z jednání na úřadech apod.

Podle psychiatra Jana Cimického se v zaměstnání projevuje tím, že jedinec trpí nevyvratitelným strachem a nejistotou, která vyplývá ze zkoumavých pohledů okolí v nejrůznějších, a to i banálních situacích. Člověk se neustále bojí situací, v nichž si je vědom, že je třeba, aby uspěl. Obává se předem těžkostí a ponížení, a proto se takovým situacím snaží vyhýbat. Tento způsob chování může působit v první fázi spíše jako nezájem o ostatní kolegy nebo o práci. Tito lidé mají velmi úzký okruh těch, kterým důvěřují.

. Co je sociální fobie Sociální fobie je neurotická porucha, charakteristická strachem z určitého sociálního, mezilidského kontaktu. Mezi psychiatrickými diagnózami se objevuje až od 80. let. Od běžné trémy se liší výrazným zhoršením pracovní výkonnosti zaměstnance.

Jaké jednání může nemoc blokovat?

Tato nemoc omezuje zaměstnance v pracovním nasazení, protože osoba se sociální fobií má úzkostné stavy i z telefonování, z autorit nebo jen z požádání o pomoc s pracovní záležitostí. Obává se, že se bude muset představit, přijímat návštěvy nebo bude terčem posměchu. Bojí se také, že při pracovním obědě bude jíst v restauraci. Vždyť na něj všichni koukají a on se cítí trapně. Člověk se silnou sociální fobií by si hlavně nikdy pracovní oběd na veřejnosti nedomluvil.

Projevy sociální fobie

V případě, že zaměstnanec musí splnit některý z výše uvedených úkolů, objeví se u něj příznaky úzkosti, bušení srdce, chvění, pocení, napětí ve svalech, pocit hladu, sucho v ústech, horko a chlad po těle a také různé bolesti, hlavně hlavy.

Do jaké míry může šéf zaměstnanci pomoci?

Protože se jedinec začne vyhýbat situacím, ve kterých se necítí dobře, může dojít k celkové izolaci. Nadřízený nemusí zaměstnanci se sociální fobií dávat méně náročnou práci. Stačí, když mu zajistí klidné pracovní místo, kde nebude sedět zády do prostoru, nebo mu nebude zadávat úkoly, pro které je nutný kontakt s lidmi. Ke kvalitnějšímu pracovnímu výkonu pomůže i to, bude-li tento zaměstnanec blízko ke kuchyňce nebo k toaletám. Pokud bude muset přejít sál plný lidí, aby si došel na toaletu, raději bude tiše trpět a čekat, až všichni odejdou na oběd.

Pozice šéfa je v takovém případě dost omezená. Jediné, co může účelně udělat, je vést takového člověka k léčbě - tedy aby vyhledal terapeuta a začal na sobě "pracovat". Jinak se jeho stav může zhoršit.

Strach, kterým člověk se sociální fobií trpí, je ochromující a může vyvolat i nechtěné konflikty na pracovišti. Někdy dotyčný zůstane celý den doma jen proto, aby tento tíživý strach nemusel znovu pocítit.