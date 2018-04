Nezaměstnaní mají na nalezení práce tři měsíce

Pokud pan Lacko nesežene do tří měsíců práci a chce dál pobírat dávky v nezaměstnanosti, musí se vrátit do Česka. Bude-li chtít zkusit štěstí znovu, musí opět splnit podmínku nejméně měsíční registrace na Úřadu práce v Karviné. Dávku v nezaměstnanosti nicméně bude v jiném členském státě pobírat jen do té doby, do níž na ni bude mít nárok v Česku.

Co kdyby chtěl pan Lacko do Rakouska? Situace by byla stejná až na to, že do Rakouska potřebuje i nadále povolení k zaměstnání, které mu vydají rakouské veřejné služby zaměstnanosti.