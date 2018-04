Nezaměstnaný se může stát za 3 hodiny elektrikářem. Jde o život, varují experti

Úřad práce slíbil, že nechá celou věc prošetřit. Podle odborníků takto narychlo vyškolený elektrikář hazarduje nejen se svým životem.

Na to, abyste mohli absolvovat zkoušku o odborné způsobilosti v elektrotechnice podle vyhlášky číslo 50, paragrafu 8, potřebujete odborné vzdělání na střední škole, čtyřletou praxi a úspěšně napsat závěrečný test. Třiadvacetiletý Lukáš z Jablonce má z toho všeho jen maturitu v oboru mechanik a elektronik.

Přesto vyšší kvalifikaci bez problémů získal. "Jsem už delší dobu bez práce. Nabídka pracovního úřadu udělat si rekvalifikaci v elektrotechnice se mi velmi zamlouvala. Školení probíhalo v Liberci ve středisku Dobeš. Podle úřadu mělo trvat deset hodin. Osvědčení jsem ale získal již za tři hodiny," popisuje.

Když se zkušebnímu komisaři svěřil, že nemá po škole žádnou praxi potřebnou k vykonání zkoušky, komisař mu praxi jednoduše dopsal. "Na konci jsme psali test, správné odpovědi nám nadiktovali," doplňuje.

Petr Pelant, který byl předsedou odborné komise, se kupodivu ničím netají. "Když to řeknu upřímně, nic nám nenařizuje, abychom kontrolovali, zda má konkrétní osoba podloženou danou praxi, stačí nám jen čestné prohlášení," říká Pelant a dodává, že v praxi se často stává, že zkoušený si odpovědi do testu napíše tužkou, špatné se pak vygumují a změní na správné.

Úřad práce chce záležitost prošetřit

"Vím, že to není rozhodně ideální, ale polovina lidí by ty testy nikdy neudělala," doplňuje Pelant. Podle něj jde o chybu v zákonech. "Do roku 1989 se vše řádně kontrolovalo, školení byla třeba týdenní. Praxe se musela dokládat potvrzením od zaměstnavatelů. Po revoluci se vše změnilo a je to značně benevolentní," uzavírá Pelant.

Majitel vzdělávacího studia Dobeš, kde rekvalifikace na konci listopadu probíhala, o kriteriích zmíněné vyhlášky příliš neví, i když je podepsán pod zápisem o bezpečnosti práce, který má MF DNES k dispozici.

"Nevím teď přesně, jak dlouhá má být praxe, zavolejte spíše panu Pelantovi," reagoval Pavel Dobeš. Proděkan fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií na liberecké Technické univerzitě před "rychloelektrikáři" varuje.

"Nemusí mít vůbec žádnou odbornou způsobilost. Při manipulaci s elektrickými zařízeními může dojít i k vážným, smrtelným úrazům či popáleninám," vysvětluje Aleš Richter.

Některý z paragrafů snadno získaného osvědčení opravňuje například k práci na tramvajových trolejích. "Když to někdo neumí, může dojít k nejhoršímu. Naštěstí k těmto úrazům zas tak často nedochází," říká Richter.

Úřad práce v Jablonci, jenž si rekvalifikaci u střediska objednal, chce celou věc vyšetřit. "S takovým případem jsme se setkali poprvé. Určitě to projednáme se vzdělávacím střediskem, které pro nás tento kurz zajišťovalo, a budeme požadovat vyjasnění," uvádí za úřad Zita Stankovská, vedoucí oddělení poradenství.