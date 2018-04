Nezaměstnaných absolventů přibývá. Praha je na tom zatím nejlépe

Úřady práce nyní evidují téměř 40 tisíc nezaměstnaných absolventů. Oproti dubnu, kdy bylo bez práce 33 tisíc mladých lidí, je to nárůst o sedm tisíc. Uvádí to publikace Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním, kterou vydal Národní ústav odborného vzdělávání.

Zaměstnavatelé volají po regulaci počtu studentů

"Hospodářská krize a následná recese omezily zájem zaměstnavatelů o absolventy škol. Zároveň výrazně klesla nabídka volných míst, což šance absolventů na získání práce ještě více snížilo," vysvětluje ředitel Národního ústavu odborného vzdělávání Miroslav Procházka. Podle něj je otázkou, zda školy připravují žáky a studenty tak kvalitně, aby po ukončení studia obstáli na trhu práce.

Někteří zaměstnavatelé by chtěli regulaci počtu studentů v různých oborech. "Školy by samozřejmě měly usilovat o lepší spolupráci s podniky. Je však třeba si uvědomit, že při hospodářském poklesu jsou absolventi vždy postiženi více, protože jim chybí zkušenosti a praxe. To, co se teď děje v České republice, probíhá i v ostatních státech Evropské unie a jinde ve světě," doplňuje Miroslav Procházka.

Nutnost státních zásahů zpochybňuje také Jiří Vojtěch z Národního ústavu odborného vzdělávání, který se nezaměstnaností dlouhodobě zabývá. "Průběh posledních let naopak potvrzuje, že nelze přizpůsobovat vzdělávací nabídku a směrovat žáky základních škol do konkrétních oborů jen podle aktuálních potřeb trhu práce. Ty se totiž mohou velmi rychle změnit.“ Důležité je umožnit žákům studovat obory, o které se sami zajímají a pro něž mají předpoklady.

Počet nezaměstnaných absolventů stoupá

Podíl dlouhodobě nezaměstnaných absolventů škol evidovaných na úřadech práce déle než pět měsíců vzrostl od dubna 2009 z 36 procent na 55 procent v dubnu 2010. Největší nárůst byl zaznamenán mezi absolventy středního vzdělání s výučním listem a absolventy středního odborného vzdělání s maturitou a odborným výcvikem.

Míra nezaměstnanosti absolventů škol meziročně stoupla ve všech krajích s výjimkou Středočeského, kde si svoji hodnotu udržela. Největší meziroční nárůst zaznamenaly Jihomoravský, Moravskoslezský a Ústecký kraj. Nejlépe najdou uplatnění absolventi pražských škol.