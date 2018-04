Nezamkli se a během spánku je vykradl zloděj. Co dělat, abyste dostali pojistku

"Zloději nás minulý týden vykradli, když jsme spali. Zapomněl jsem otočit klíčem v zámku. Naštěstí se asi lekli blikajícího světla vypnutého alarmu a byt moc neprohledali. Odnesli mi ale laptop," popisuje svůj zážitek 35letý Jan z Prahy.

"Když jsme našli chatičku o víkendu vyloupenou, rozhodilo nás to. Ve zmatku jsme místo policie volali hasiče. Při zjišťování, co zloději odnesli, jsme si nevšimli, že zmizelo i několik dalších věcí. Na to jsme přišli až dodatečně," vypráví zase 52letý Jaromír z pražského Žižkova.

Zabouchnuté dveře lze překonat snadno



Případy krádeží a vloupání do bytů se množí, hlásí pojišťovny. "V meziročním porovnání evidujeme o čtyřicet procent případů víc. Zloději berou vše, co má nějakou hodnotu a co lze obratem prodat. Cennosti, elektroniku, optiku i sportovní vybavení, například jízdní kola," upozorňuje Jiří Cívka z Generali Pojišťovny.

Řádění zlodějů se každoročně zvyšuje s příchodem léta a dovolených, kdy byty a rodinné domky zůstávají opuštěné několik dnů i týdnů. Vyplatí se proto dodržovat pravidla, které pomohou riziko vyloupení snížit (více čtěte zde).

Během horkých letních nocí nenechávejte dokořán otevřená okna, kterými by se mohli bytaři dostat dovnitř a obrat vás o cennosti, zatímco vy spíte. V takovém případě nejde o pojistnou událost, protože pachatel nemusel překonat žádnou překážku a od pojišťovny nedostanete ani korunu.

Dejte si pozor i na to, abyste na noc zamkli vchodové dveře a nenechali je pouze zabouchnuté. "Překonání neuzamčených dveří trvá zlodějům pár sekund," varuje Cívka. Pokud vám vykradou pojištěný byt, je vždy nutné přivolat policii. Vyplacení škody z pojistky totiž pojišťovny podmiňují policejním vyšetřením každého případu.

Sepište soupis, co se ztratilo



Do příjezdu policejní hlídky s ničím nehýbejte. V případě, že jste si předem pořídili soupis všech cenností včetně fotodokumentace a máte ho doma na bezpečném místě, připravte si ho pro policejní hlídku, která k vám dorazí (proč je dobré mít soupis cenností, čtete zde).

Spolu s policií, která místo činu ohledá, dobře zmapujte, co všechno chybí. Seznam ukradených věcí sepište během policejního vyšetřování. Policistům sdělte i cenu ukradených předmětů.

"Dobré je pořídit si i vlastní fotodokumentaci, jaké překážky zloději překonali, aby se dostali dovnitř. Zda vypáčili dveře, rozlomili zámek či rozbili okno," doporučuje Milan Káňa z pojišťovny Kooperativa. "Pokud by k překonání překážky nedošlo, pojištění by se na takový případ nevztahovalo," dodává Tomáš Zavoral z Direct pojišťovny.

"Není-li na první pohled zřejmé, jak se zloděj do bytu dostal, například zámek dveří otevřel, aniž by ho poškodil, je pro další postup nezbytně nutná odborná expertiza. Někdy ji policie dělá automaticky, každopádně doporučujeme expertizu požadovat. Neplatí se za ni, je součástí vyšetřování," doporučuje Václav Bálek z České pojišťovny. Sporné případy mohou skončit i u soudu.

Co odhalil průzkum Až čtyřicet procent Čechů nepoužívá pro ochranu své domácnosti žádná bezpečnostní opatření.

• Nejpoužívanějším bezpečnostním prvkem je klasický bezpečnostní zámek, který má 49 procent domácností.

• Zhruba 18 procent lidí chrání svou domácnost bezpečnostními dveřmi.

• Šest procent obyvatel má doma nainstalovaný alarm.

• Bezpečnostní závorou chrání svou domácnost jen čtyři procenta lidí.

• Kamerový systém používá jedno procento českých domácností.

Zdroj: průzkumu Direct Pojišťovny

Pojistný podvod raději nezkoušejte



Policejní hlídka vám sdělí, na jaké oddělení policie musíte zajít, abyste sepsali protokol o trestním oznámení na pachatele, který se k vám vloupal. Kopii tohoto dokladu si nezapomeňte odnést domů, budete ho potřebovat pro nahlášení pojistné události. Tu lze nahlásit telefonicky nebo prostřednictví internetového formuláře, který má většina pojišťoven.

Při likvidaci pojistné události vychází pojišťovna vždy z policejních protokolů, při nahlášení proto musíte uvést, jaké policejní oddělení případ vyšetřuje a pod jakým číslem. Pro pojišťovnu si dále připravte seznam odcizených věcí s jejich cenou. Musí být shodný se seznamem předaným policii. Pojišťovny si to ověřují.

Nevyplácí se přitom lhát, ztrátu nadhodnotit nebo si do seznamu přihodit věci, které zloději neodnesli. Pojišťovny totiž v boji s podvodníky přitvrdily (čtěte více zde). Ideální je doložit také účty, faktury a jiné důkazy, že jste ukradené cennosti a věci skutečně vlastnili.

Dodatečnou ztrátu oznamte nejprve policii



Jestliže dodatečně zjistíte, že vám zloději ukradli i další věci, máte šanci to napravit. Podle mluvčího České pojišťovny dokonce až do čtyř let po vzniku pojistné události. Je však dobré neotálet. Čím více času od vloupání uplyne, věrohodnost důkazů klesá a pojišťovny jsou samozřejmě obezřetnější.

S dodatečným nahlášením ukradených věcí je potřeba opět zajít na policii, kde doplníte původní protokol. Kopii dodatku pak doručíte pojišťovně.

Zpravidla do dvou měsíců od krádeže dostanete od policie usnesení, zda se jí podařilo zloděje vypátrat nebo případ uzavřela a pachatel zůstal neznámý. Tento doklad opět musíte doručit pojišťovně. Tím celá pojistná událost končí a zhruba do dvou až pěti dnů vám přijdou peníze.