Nezapomeňte na cestovní pojištění

Na dovolenou raději s pojištěním. Co vy na to? Odpověděla nám Nikol Balounová, marketingová ředitelka CK Intertrans "Do zahraničí jezdím velmi často a vždy s cestovním pojištěním. Již několikrát jsem se skutečně přesvědčila, že pojistné zaplacené před odjezdem se v žádném případě nerovná úhradám za lékařská ošetření či pobyt v nemocnici v zahraničí. Když to délka a charakter cesty umožňuje, využívám pokud možno pojištění, které je součástí mezinárodních platebních karet, pokud by šlo o náročnější aktivity, určitě se mi vyplatí se ještě připojistit."