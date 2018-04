Nezapomeňte na poplatky související s úvěrem

Kromě vlastní výše splátek je třeba vzít v úvahu také ostatní poplatky, které souvisí se spotřebitelským úvěrem. Především v případě bankovních úvěrů je třeba se s nimi důkladně seznámit, neboť je klientova peněženka výrazně pocítí.

Banky si účtují poplatek za posouzení žádosti, který je však v některých případech nevratný. Na to by se měl klient informovat, neboť by se mu mohlo stát, že mu banka úvěr nepřidělí a klient za to zaplatí třeba i dva tisíce. Kromě toho klient musí počítat s pravidelným měsíčním poplatkem za vedení účtu a zároveň s poplatkem za správu úvěru.

Splátkové společnosti si za posouzení klientovy bonity a vypracování splátkového kalendáře neúčtují žádný poplatek. V tomto ohledu tedy srovnání hovoří pro ně, avšak jejich úrokové sazby bývají většinou vyšší.