Nezapomeňte na "slevu z daní"

Záleží na druhu sjednaného životního pojištění. Ten, kdo uzavřel u některé komerční pojišťovny důchodové pojištění či kapitálové životní pojištění, může od svého daňového základu odečítat placené pojistné až do výše 12 000 korun ročně. Podmínkou pro přiznání daňové úlevy je, aby pojistné smlouvy byly uzavřeny nejméně na dobu pěti let. Pojištění však musí končit nejdříve v roce, kdy pojištěný dosáhne věku 60 let.

Daňové zvýhodnění se však nevztahuje na riziková životní pojištění a úrazová pojištění. Odpočet od daňového základu se uskuteční vždy po skončení kalendářního roku. Osoby samostatně výdělečně činné uplatní odpočet celoročního daňového přiznání, které odevzdávají na finanční úřad. Za zaměstnance zpracuje daňové přiznání účtárna jeho zaměstnavatele. Pojištěný pracovník jí však musí předložit doklad o zaplaceném pojistném.

Zároveň musí také doložit účtárně nebo finančnímu úřadu originál smlouvy o životním pojištění. Všichni klienti, kteří mají sjednáno příslušné životní pojištění, buď už potvrzení dostali od své pojišťovny poštou, nebo se tak stane v nejbližší době. Na odpočet daní mají nárok i zaměstnavatelé, kteří jsou ochotni platit příslušné životní pojištění svým zaměstnancům.



ZBYNĚK VESELÝ, ředitel Komerční pojišťovny