Nezapomeňte na sociální pojištění

Lze ho získat buď přímo na pobočce správy, nebo stáhnout z internetových stránek www.cssz.cz. Pozor, proti loňsku jsou tiskopisy jiné – staré zásoby vyhoďte. „Novinkou je i elektronický formulář, který Česká správa sociálního zabezpečení uveřejnila na svých webových stránkách,“ říká tisková mluvčí tohoto úřadu Štěpánka Mikešová.

Pracujete soustavně, plaťte pojištění

Ti, kdo mají ve zvyku dělat vše na poslední chvíli, mohou zvolnit – na přehled pro správu sociálního zabezpečení mají dost času. Až do 2. května 2006. Pojištění platí ten, kdo si jako „osoba samostatně výdělečně činná“ vydělává nebo i jen přivydělává peníze ke mzdě, důchodu či při studiu. Nejsou to přitom jen držitelé živnostenského listu, ale i ti, kdo třeba vykonávají výdělečně a soustavně

nějakou tvůrčí činnost, podnikají na základě registrace apod.

Kdo je hlavní a kdo vedlejší?

Podnikatele zákon dělí do dvou skupin. Na hlavní a vedlejší.

- Podnikatelé hlavní, to jsou ti, kdo se živí pouze podnikáním. Sociální pojištění musí platit vždy, i když si nic nevydělají.

- Podnikatelé vedlejší, pro které je podnikání přivýdělkem k pracovnímu poměru, důchodu či studiu. Sociální pojištění musí platit, pokud si v roce 2005 vydělali víc než 42 922 korun. Chcete-li, aby vás ČSSZ brala jako osobu vedlejší, musíte k přehledu přidat i potvrzení od zaměstnavatele, že jste si v roce 2005 vydělali víc než 86 220 korun. I na toto potvrzení existuje formulář a pozor – musíte ho odevzdat nejpozději v den, kdy odevzdáváte Přehled, jinak se i vás budou bez pardonu týkat minimální platby. A pro toho, kdo si moc nepřivydělal, zas tak minimální nejsou. Pomocí Přehledu pro ČSSZ zjistíte dvě věci – kolik máte zaplatit na pojistném za rok 2005 a jaké budou vaše zálohy na rok 2006.

Platby za rok 2005

-Výpočet platby je trochu složitější. V prvním kroku je třeba odečíst výdaje od příjmů, které jste loni v podnikání měli. Z výsledku vypočtěte 45 procent. To je pro rok 2005 vyměřovací základ (letos to bude už celá polovina). S vyměřovacím základem počítejte dál, 29,6 procenta z něj je hledaná platba sociálního pojištění. Tu musíte zaplatit, ať jste podnikatel hlavní nebo vedlejší.

Zálohy na rok 2006

- Podnikatel hlavní bude platit minimální zálohu 1394 korun.

- Podnikatel vedlejší bude platit minimálně 558 korun. Kdo si v roce 2005 vydělal (příjmy minus výdaje) méně než 42 922 korun, zálohy platit nemusí, zaplatí až při vyúčtování zpětně. Minimální záloha sociálního pojištění je 1394 korun, ti kdo si podnikáním jen přivydělávají, platí 558 korun Minimální platba zdravotního pojištění je měsíčně 1074 korun

Formulář v počítači

Ti, kdo podávají přehled o příjmech správě sociálního zabezpečení samostatně, mohou se těšit, že jim úřad s jeho vyplněním pomůže. Na stránkách České správy sociálního zabezpečení je totiž k mání elektronický formulář. Kdo ho chce využít, musí

mít ve svém počítači program XML602 Filler, který je možné zdarma stáhnout z webu ČSSZ. Po doplnění potřebných údajů týkajících se příjmů a výdajů v roce 2005 program sám spočítá vyměřovací základ, tedy částku, od které se odvíjí výše ročního pojistného za rok 2005 a výše zálohy na pojistné v roce 2006.

Samotný formulář je chytrý – nedovolí vám vyplnit pole, která se navzájem vylučují. To je na jednu stranu výhoda, na druhou stranu se musíte vzhledem k složitosti podmínek sociálního pojištění na vyplňování důkladně soustředit. Naštěstí funguje nápověda, která se objevuje vedle listu samovolně. Stačí jen před každým vložením údaje zkontrolovat, jestli se chystáte napsat to, co do kolonky patří. Formulář i program si můžete stáhnout na internetové adrese www.cssz.cz/osvc/prehled/prehled_osvc.asp.

Vyplněný přehled za rok 2005 je možné si vytisknout a podat klasicky, nebo využít možnosti elektronického podání prostřednictvím Portálu veřejné správy. Podnikatelé se předtím musí registrovat na adrese https://bezpecne.podani.gov.cz/default.asp. Pokud jste se zaregistrovali už dříve k nějaké jiné službě, doplňte si registraci o službu „Česká správa sociálního zabezpečení – OSVČ“. Další podmínkou je vlastnit zaručený elektronický podpis a formulář jím před odesláním podepsat. Dále je třeba mít nainstalovaný šifrovací certifikát. Ten je stejně jako všechny nezbytné návody dostupný na webu ČSSZ.